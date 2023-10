“No sé si es una persona 100% confiable”: quién se salvó de la placa de Gran Hermano

13 de Octubre de 2023

La participante reconoció que "nunca me habían salvado de una manera tan negativa".

La edición de este jueves de Gran Hermano, que comenzó un poco más tarde de lo habitual por el partido entre Chile y Perú, estuvo marcada por la decisión de los líderes, quienes tuvieron la decisión de salvar a un participante de la placa de eliminación.

En esta posición, definida por los propios compañeros de la casa, se encuentran Francisco, Viviana, Lucas y Cony. Quienes debían tomar la decisión fueron Scarlette junto a Jorge y Sebastián. Y fue este último quien tomó la vocería para dar a conocer por quién habían optado.

“Los tres votamos por una persona distinta. Quiero decir que Jorge votó por Lucas, Scarlette votó por Cony y yo voté por Pancho. Como yo gané e hice la pega, hablamos los tres en conjunto y decidimos… Yo me puse en el lugar de Pancho y él dice que la persona que más quiere en esta casa es la persona que voy a elegir y mis compañeros estuvieron de acuerdo, que es Constanza“, dijo Ramírez al dar a conocer la decisión.

Sin embargo, no se detuvo ahí. Sebastián, de igual manera, quiso dedicarle unas palabras a la participante que salvaron de la placa de eliminación de Gran Hermano. “Sé que esta persona nunca me salvaría, me pondría en riesgo igual, quiero decirlo. No sé si es una persona 100% confiable, pero le tengo cariño“, indicó y agregó que “espero que sigamos teniendo una buena relación, disfruta tu semana”:

¿Qué le respondió Cony?

Diana Bolocco le dio la palabra a Cony para responder a las palabras de Sebastián, destacando que “nunca me habían salvado de una manera tan negativa“.

“Como que no quiero decir nada… pero, gracias”, aseveró la bailarina para cerrar el tema de una vez por todas.