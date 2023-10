VIDEO – “Afuera nadie te pesca”: Bambino fue recibido por un hiperventilado Sebastián en Gran Hermano

20 de Octubre de 2023

Bambino volvió a la casa luego de la renuncia de iCata, donde el chico reality iba dos cambios más arriba, generando una discusión.

Fernando Altamirano, conocido popularmente como Bambino, regresó a Gran Hermano la noche de este jueves, tras la renuncia de iCata, donde fue recibido por un hiperventilado Sebastián Ramírez.

Todo comenzó cuando, al saludarlo una vez que entró en la casa estudio, lanzó una broma que el reconocido chico reality calificó de “libreteado“, por lo que una vez que comenzó a lanzarle bromas, no se detuvo.

Con comentarios que hacían alusión a la relación entre Raimundo Cerda y Alessia Traverso, su ex pareja, Ramírez no soltó por varios minutos al recién reingresado.

Eso, hasta que en un momento Sebastián le dijo a Bambino que esperaba que viniera “con más personalidad” a Gran Hermano, sino el público iba a volver a eliminarlo.

“¿Te aprendiste bien el libreto para la semana? Ya, me gustaste, con personalidad. Acá te quiero ver con personalidad una semana, si no te vas a ir cascando”, le dijo el chico reality.

Altamirano por su parte le dijo que si cumplía, el que perdía “pagaba afuera“, a lo que Ramírez le aclaró: “Qué me vas a pagar tú si no tienes dónde caerte muerto. Te estoy dando pega toda la semana, toda la semana el 20%, sino no existirías”.

“Afuera nadie te pesca, si nadie te quiere“, insistió, mientras Bambino buscaba terminar la discusión y Cony tuvo que intervenir para calmar a un hiperventilado Sebastián en Gran Hermano.