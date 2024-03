FOTO – La defensa de Camilísima tras asistir junto a Sebastián Ramírez a Lollapalooza Chile

18 de Marzo de 2024

La influencer fue duramente criticada en redes sociales por aparecer junto al ex chico reality que fue denunciado por agresión a una ex pareja.

Camila Campos, más conocida como Camilísima, durante el fin de semana publicó una fotografía junto a Sebastián Ramírez en Lollapalooza Chile 2024, algo que rápidamente provocó una ola de comentarios en su contra.

Hace algunas horas, la influencer compartió en su Instagram un carrusel con fotografías, y en la última de ellas se le puede ver abrazada del ex chico reality, quien también es su ex pareja.

Sin embargo, la publicación inmediatamente se llenó de mensajes en el que la cuestionaban, ya que en febrero Ramírez fue detenido por agresión a su ex pareja, Catalina Gaete.

La defensa de Camilísima por su reaparición con Sebastián Ramírez

A raíz de todo el revuelo que provocó su publicación, Camilísima quiso aclarar la situación a través de un mensaje que luego eliminó.

“Como en todo y desde siempre, los límites los pongo yo y no seguiré permitiendo que se me insulte y garabatee. Nadie es dueño de la verdad. Y lo más importante: tarde o temprano esta siempre triunfa”, comenzó diciendo Campos en su declaración.

Junto con esto, la influencer y periodista también recalcó que “quienes insultan y acosan no tienen idea de lo que realmente está pasando, solo leen, repiten y odian. No celebran los éxitos de las personas y se hacen presentes solo cuando hay morbo”.

Además, se refirió a la denuncia hacia Sebastián: ”Yo no funé a nadie… El origen de la funa está totalmente desvirtuado. Yo no me expondría con una persona de la manera en la que todos están pensando”.

En esa misma línea, ella sostuvo que “es curioso, porque en el festival nos rodeamos de cariño, de personas que realmente dan la cara y no se esconden detrás de un celular a molestar a nadie”.

Para finalizar, la ex chica reality expresó: “Sean responsables a la hora de juzgar. Hacen mucho daño con sus mensajes y es lamentable por ustedes, no por mí. Mi vida sigue igual y feliz como siempre. Vivan la suya de la misma manera. CC.”.

Actualmente, Camilísima restringió los comentarios en su publicación, eliminando también los anteriores.