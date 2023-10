Así fue el conflicto de Helhue Sukni y Jorge Alís en La Divina Comida

21 de Octubre de 2023

Este sábado se emitirá el episodio donde la abogada con el humorista se enfrentaron.

Este sábado se transmitirá un nuevo capítulo de La Divina Comida, donde los espectadores podrán ver la polémica que protagonizaron Helhue Sukni y Jorge Alis en medio de las grabaciones.

En ese entonces la excéntrica abogada reveló en su cuenta de Instagram que tuvo una discusión con el argentino en plena cena, lo que confirmó posteriormente el programa Zona de Estrellas, donde el periodista Pablo Candia aseguró que el equipo estaba bien complicado con esta pelea “porque fue grande”.

“Fueron dos conflictos que dejaron la embarrada y provocaron escándalo entre Jorge Alís y Helhue Sukni. El primero se habría dado en el contexto de estas entrevistas y conversaciones que se hacen mientras están comiendo”. precisó en aquella oportunidad el comunicador.

La discusión y el menú pescetariano

El altercado ocurrió durante la primera noche, al inicio del programa, donde el popular comediante se destacó como anfitrión.

La tensión comenzó cuando Helhue Sukni afirmó en La Divina Comida que los argentinos “no eran muy simpáticos con los chilenos”, respondiendo a los dichos de Jorge Alís, quien indicó que había sentido hostilidad al llegar a Chile.

“¡¿Y ustedes con nosotros?!“, replicó la abogada, y agregó que ”puede ser que el de Buenos Aires sea medio sobrado, como el santiaguino, son muy parecidos (…) a los argentinos los tengo considerados como prepotentes, pero ahora con el presidente que tienen se les bajó el moño”, aseveró, manteniendo la discusión.

Todo empeoró cuando Alís llevó los platos de fondo y Sukni reclamó, ya que ella no comía uno de los alimentos que, supuestamente, le estaba sirviendo.

“Cariño, yo no como cerdo”, le advirtió la jurista al comediante, quien le aclaró inmediatamente que no era ese tipo de carne y sentenció que “es vacuno”.

La abogada nuevamente insistió en su postura: “Pero es una prieta, yo no como eso”. Sus palabras provocaron que Alís le fuese a buscar otra preparación, con un menú pescetariano, parecido al que le sirvió a Grace Lazcano.

En ese intermedio, Raimundo Alcalde, también presente en esta edición del programa, instó a la abogada a que probara la prieta, a lo que el argentino reaccionó: “Qué manera de hueviar”.

Finalmente, Helhue Sukni explicó que no come cerdo por su religión y el actor le señaló que la prieta era de vacuno, pero a ella no le importó. “Nunca la he probado, porque mi papá y mi mamá me decían que no había que comer eso”, aseveró.

De acuerdo con la información entregada por la abogada, cuando le dijo que no comía prieta, “Alís se enojó, se enardeció, se puso a gritar y se paró la grabación”.

El conflicto entre Helhue Sukni y Jorge Alís podrá ser visto completo durante el capítulo de La Divina Comida que se emitirá la noche de este sábado.