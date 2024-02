VIDEO – “Es una mier…”: por qué Jorge Alís no se presentó en Juntos Chile se Levanta

17 de Febrero de 2024

El comediante acusó a la producción de la campaña solidaria de censurarlo.

El comediante Jorge Alís había sido anunciado como uno de los artistas que participaría en la transmisión de Juntos Chile se Levanta, pero finalmente nunca se subió al escenario.

El último en presentarse fue Polimá Westcoast, se dio el cómputo final y se puso fin a la campaña, mientras que del humorista, ni rastros.

Ante la interrogante respecto de por qué esto no se materializó, fue el mismo argentino el que publicó un video en su cuenta de Instagram para despejar todas las dudas, el cual grabó desde los estacionamientos del Movistar Arena.

“Mandamos la historia que teníamos que mandar, no leyeron el guion que mandamos, y después mandamos el video que íbamos a hacer, no lo pudieron abrir y después de eso no sabían lo que podíamos hacer“, relató.

Además, agregó que “y ahora, como que se decían cosas que como estaban en la televisión, no se podían decir ciertas cosas en la televisión“.

Jorge Alís cuestionó a la producción de Juntos Chile se Levanta, sosteniendo que “teníamos crítica social que parece que no servían, que no se pueden decir. Nos vamos (…) Es una mierda que haya censura“.

Según el comediante, solo querían que hablara lo que la “gente con guita (dinero)” quiere escuchar.