Alessia dejó Gran Hermano por segunda vez y Raimundo no entendía nada: “No sé lo que pasó”

23 de Octubre de 2023

La joven cantante fue eliminada, enfrentándose en la última instancia con Vivi.

La noche de este domingo, en una nueva noche de eliminación en Gran Hermano, el público decidió que Alessia tuviera que abandonar la casa estudio.

La joven cantante llegó hasta esa última instancia junto a Vivi, luego de que Francisco fuera el primer salvado, seguido de Sebastián.

Finalmente, con un 56,73% de los votos, Alessia tuvo que despedirse por segunda vez de Gran Hermano por decisión del público.

A la hora de entregar sus primeras declaraciones, señaló: “Nada, tranquila. Con un poquito de pena, pero tranquila de que la gente que quiero mucho aquí, la voy a ver afuera“.

“Quedé con los lazos formados, amistades, mucho cariño. A la casa, fue una experiencia súper linda, sé que no voy a volver, no hay vuelta a atrás. Pero eso, los quiero mucho”, agregó, sin poder contener las lágrimas y sosteniendo la mano de su pareja.

Tras esto, quien tomó la palabra fue Raimundo, mostrando su incredulidad a lo ocurrido. “No sé lo que pasó, no sé por qué la decisión. Encuentro que ella tomó una decisión antes de entrar, que probablemente pudo haber causado algo, pero ella hace las cosas de corazón”, aseveró.

“He sentido su cariño. Es un apoyo acá emocional, dentro de tanta pelea, dentro de tanta toxicidad de ciertas partes, es un apoyo fundamental en ese aspecto. Da tranquilidad, es una buena persona… Y muchas virtudes más que estaría nombrando hasta mañana”, añadió.

Por último, acotó que “hemos conversado harto, vamos a seguir viéndonos afuera, afuera nos espera algo bonito, porque estamos formando algo muy emotivo”.

“Estoy sin palabras, pensé que iba a ser otro el resultado (…) Con pena porque acá hay hartos problemas que no se ven, se ocultan, no sé si ve todo lo que pasa y ella era una bonita contención, así que por ese lado me afecta saber esta noticia”, cerró.