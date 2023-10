VIDEOS – El (falso) show de Pincoya en Gran Hermano: se peleó con todos, llamó a echar a Bambino y acosar a Skarleth

27 de Octubre de 2023

Las cámaras de Gran Hermano mostraron que el supuesto descontrol y enojo de Jennifer era falso.

La gala de salvación de Gran Hermano se vio empañado por un insólito show de Jennifer Galvarini, la Pincoya, quien las emprendió contra los animadores, el resto de sus compañeros de la casa y terminó con el llamado a defender al Team Buda y pedir la salida de Bambino.

Todo se originó cuando no quiso participar de una actividad, autoexcluyéndose de inmediato e insultando a los demás participantes.

Tras esto, fue parte de la actividad del supermercado, donde Pincoya sufrió un accidente en la piscina que le provocó un corte en su pierna.

Estos hechos generaron que explotara y atacara a Diana Bolocco y Julio César Rodríguez, acusando primero una falsa discriminación por su origen y luego falta de apoyo de sus compañeros y producción tras su lesión.

aquí está el clip SIN EDICIÓN que se transmitió en plutotv donde vivi lee las instrucciones y pincoya reacciona de la nada excluyéndose de la actividad, háganlo viral #GranConstanza pic.twitter.com/s1W97FHCZQ — c 🩰 (@capellisversion) October 27, 2023

Si bien terminó reconociendo que los demás miembros de Gran Hermano le ofrecieron ayuda, Jennifer la rechazó ya que quería ser tomada en andas mientras dejaba la prueba.

Ante esto, Pincoya señaló que no podía caminar y que no sería parte de la gala de salvación. Sin embargo, esto no le impidió que volviera al menos cuatro veces al set para seguir lanzando insultos.

Cuando Francisco Arenas fue a ver su situación a la pieza, las cámaras mostraron Galvarini estaba riéndose de lo sucedido, dando cuenta que todo su enojo fue simulado.

Por que cuando va Pancho a verla por el show que está armando se ríe? Re actuado lo de lo Pincoya 🤦🏻‍♂️ #GranConstanza #LaResistenciaLulo pic.twitter.com/lWDbssMTCJ — Gerson Espinoza (@lvcky_onne) October 27, 2023

Pidió la salida de Bambino

Luego del fin del programa, se vio a Jennifer ingresar al confesionario y según sus propias palabras, fue a cuestionar la salvación de Eskarcita por parte de Viviana, luego que Bambino pidiera mantenerse en placa y defendió a Sebastián por sus dichos homofóbicos.

Frente a esta situación, hizo un llamado a sus seguidores a sacar a Bambino y de paso dejó ver su deseo que Sebastián acosara a a Skarleth Labra, quien retornó a Gran Hermano luego de la muerte de su abuela, para buscar sacar de sus casillas a Jorge Aldoney, su pareja.