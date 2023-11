“Nos vamos tristes”: ¿Por qué Lali no pudo presentarse en la Teletón 2023?

12 de Noviembre de 2023

La argentina formaba parte de la programación en la Quinta Vergara, pero nunca pudo pisar el escenario.

Durante el cierre de la Teletón 2023, que se llevó a cabo por primera vez en la Quinta Vergara de Viña del Mar, se esperaba la presentación de Lali.

Sin embargo, la cantante argentina no pudo pisar el escenario, lo que molestó a sus fanáticos, quienes se manifestaron en redes sociales.

Ante lo ocurrido, fue la misma trasandina quien explicó lo ocurrido a través de su cuenta de Instagram, recalcando que todo se debió a problemas de tiempo, algo que suele suceder en los programas en vivo.

“Como verán me quedé con el makeup (maquillaje), con la ropa (…) Me tocaba cantar en la Teletón sobre el final. Estábamos todos listísimos, yo listísima detrás del escenario esperando nuestro momento”, comenzó señalando en una serie de videos.

Junto con eso, Lali explicó que lo ocurrido en la Teletón se debió a que, como suele suceder en vivo, “puede haber retrasos, puede haber errores técnicos (…) y siempre todos los artistas antes de salir al escenario chequean sus equipos personales y eso tiene un tiempo que uno pide: 10 minutos, 15 minutos, lo coordinas previamente con la producción”.

“En nuestro caso, lo que pasó fue que se empezó a atrasar la transmisión y empezó a atrasarse el horario de todo. Cuando llegamos al escenario para cantar, mi equipo que tenía que chequear que todo esté listo para que yo salga a cantar”, indicó, y en ese momento, los trabajadores se encuentran “con que no solo no teníamos los minutos, sino que eran casi nulos y se habían desconectado enchufes, sacado tensiones, movidas donde teníamos que empezar todo de cero que eso no son cinco minutos”.

Pese a que el equipo de Lali intento acomodar el setlist para los pocos minutos que quedaban, finalmente la producción tuvo que cerrar la transmisión con otro artista, con el fin de cumplir con los horarios establecidos, lo que le impidió salir al escenario.

“Hago hincapié en mi pena absoluta porque me ilusionaba mucho cantar en la Teletón este año y por todo el fandom tan amoroso que estuvo todo el día bancando para que llegara este momento. Nos vamos tristes, no voy a mentir”, cerró la cantante argentina.