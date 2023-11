VIDEO – Lo que se escuchó del “micrófono abierto” de Diana Bolocco durante la Teletón 2023

12 de Noviembre de 2023

En medio de la transmisión del último bloque de la jornada solidaria se pudo escuchar a la animadora conversando con Pancho Saavedra en tono de broma.

Uno de los grandes chascarros que ocurren en la televisión son el denominado “micrófono abierto” y, esta vez, Diana Bolocco se convirtió en una nueva víctima de este error durante la transmisión de la Teletón 2023.

El hecho ocurrió luego de que presentara el show de Karen Paola, mientras la cámara enfocaba un plano ampliado de la Quinta Vergara, la voz de la conductora de Gran Hermano se escuchó en pantalla, en lo que era una “discusión” con Pancho Saavedra.

Según se puede escuchar en el audio, correspondiente a la transmisión de la Teletón 2023, Diana Bolocco le propina algunos improperios a su colega, siempre en tono de broma, algo que de seguro ella no notó en ese minuto.

“No seas pensado conmigo conchetu… Cuatro años que no me veí saco… No me hue… Lo voy a dejar acá arriba (sic)“, son las declaraciones que se alcanzan a escuchar en el video que se viralizó en redes sociales durante la madrugada de este domingo.

Hasta la mañana de este domingo, Bolocco no se ha referido a lo ocurrido a este “micrófono abierto” durante la transmisión de la Teletón 2023, la que logró cumplir la meta pasada la una de la madrugada.