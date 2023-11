VIDEO – Así fue el ingreso de Angélica Sepúlveda a Tierra Brava

15 de Noviembre de 2023

La llegada de la Fierecilla de Yungay a la hacienda, generó todo tipo de reacciones entre los participantes.

En medio de la polémica por su renuncia que la tiene enfrentada con Canal 13, este martes pudimos ver en pantalla el ingreso de Angélica Sepúlveda a Tierra Brava.

Previo a su ingreso, la denominada Fierecilla de Yungay tuvo una entrevista previa con Karla Constant, a la que le dijo que viene sin “ningún prejuicio, tampoco predispuesta a nada, sólo quiero entrar al juego y competir. Lo más probable es que me lleve con todos mal”.

Posteriormente, hizo su ingreso a la hacienda arriba de un caballo, al más puro estilo de teleserie latinoamericana, causando impacto en los participantes.

“Oh, la Angélica, ella es tremenda competidora”, dijo de entrada Nicole Block al verla. Al saludar a Luis Mateucci, éste le dijo: “Te conozco, nos conocimos por poquito tiempo en Volverías con tu Ex“, algo que ella no recordadaba. “No te creo ¿Estabas ahí?“, respondió Sepúlveda, quien estuvo sólo dos días en el reality de Mega.

Apenas la vio, Pamela Díaz murmuró que “yo pensé que llegaba alguien mejor”, y le propuso a Shirley Arica y Arturo Longton hacer una alianza para protegerse de la nueva participante. “Es conflictiva, puede ser la mejor amiga de la Chama”, teorizó La Fiera.

“Si me quería ir, ahora me quiero ir cien veces. Ella está loca”, respondió Longton, asustado.

Sin embargo, de a poco empezó a quedar claro que Angélica Sepúlveda ingresó conciliadora, saludando cariñosamente a todos sus compañeros en Tierra Brava.

Ante el comentario de Longton sobre lo “brígida” que es la mujer, Díaz le aseguró que “ERA brígida (…) Ahora me fue a saludar toda amorosa y dije Qué fome”.

Por su parte, Junior Playboy puso sus ojos desde un principio en su nueva compañera. “Está buena todavía. ¿Se podrá domar a ésta? A ver qué tan Chucky es”, dijo el participante. Pronto, ambos se encontraron y se hicieron inseparables. “Yo creo que los únicos que somos del pueblo aquí somos tú y yo”, le dijo la nueva competidora al polémico participante mientras le mostraba la casa.

Además, mostró desde un inicio su lado estratega. “¿Tú crees que yo no le voy a ganar a Longton? Pero yo quiero que se mantenga, hay que mirar quiénes no son competencia. Obvio que hay que llegar a la final con él”, le dijo a Luis Mateucci, capitán de su equipo, convenciéndolo así de que a Arturo Longton es mejor no eliminarlo, sino que es mejor ir sacando primero a los que sean mejores para competir.

“Yo no vine aquí a hacer convivencia con nadie. Uno viene solo. El que me tiene buena, me tiene buena, y el que no, es muy grande el espacio, y el sol brilla para todos”, reflexionó la Fierecilla de Yungay.