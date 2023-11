Tierra Brava: así fue la fuga de Fabio y Miguelito desde el encierro

14 de Noviembre de 2023

Canal 13 reveló imágenes inéditas donde se ve a los participantes antes y después de su escape.

Los rumores que circulaban en medios internacionales semanas atrás resultaron ser ciertos: Fabio Agostini y Miguelito se fugaron de Tierra Brava. Por esta razón, la noche de este lunes Canal 13 emitió las imágenes donde se ve cómo planificaron su escape y lo que sucedió después.

La noticia que se dio a conocer por un programa peruano, que revelaba que los dos integrantes del equipo verde intentaron pasar desapercibidos con capuchas en una fiesta electrónica.

Sin embargo, sus intentos fueron fallidos ya que tanto las cámaras de la casa-hacienda como los medios en el exterior se dieron cuenta de este hecho.

La fuga de Fabio y Miguelito

En el último capítulo se pudo ver que los participantes fueron testigos de fuegos artificiales en las cercanías del recinto donde se graba el programa, esto motivó rápidamente a Miguelito, quien ideó un plan para ir a la fiesta.

“Tú sígueme”, dijo el jugador desafiando a Fabio Agostini.

“Te voy a seguir a ver hasta dónde llegas”, respondió el capitán del equipo Pequeños Gigantes.

En primera instancia se vio que el peruano y el español se escabulleron por el terreno, lo que provocó que se perdiera la señal de sus micrófonos.

“No están”, comentó susurrando Pamela Díaz. A lo que Uriel, también conocido como Futuro, respondió impactado: “Lo hicieron de verdad”.

Horas más tarde, se ve que Fabio y Miguelito regresaron a la hacienda a altas horas de la madrugada donde los esperaban Arturo Longton y el cantante urbano.

“¿Ustedes están locos?”, les preguntó el chileno que cuenta con vasta experiencia en realities shows.

Momentos más tarde se escucha a Fabio Agostini decir: “La cagamos, la cagamos. Este (Miguelito) se va a ir para Chile, yo me voy a ir para mi casa en Perú. Nos van a dar una patada en el c…”.

Sin embargo, el español reflexionó sobre su escape y las consecuencias que podría significar: “Si me echan o no, me voy a acordar toda mi vida de este momento. Voy a decir “maldito el Miguelito este” pero me voy a reír muchísimo”.