Las secuelas que le dejó el grave accidente en auto a Julio César Rodríguez: “Me voy a hacer exámenes”

26 de Noviembre de 2023

El conductor del Contigo en la Mañana admitió que estuvo "al borde de la muerte" y reflexionó que "la vida es súper frágil".

Compartir

“La vida es súper frágil”, es la reflexión que realiza Julio César Rodríguez cuando recuerda el grave accidente automovilístico que sufrió el pasado jueves en la región del Biobío.

El conductor del matinal de Chilevisión, Contigo en la Mañana, admitió que estuvo “al borde de la muerte”, luego de que un vehículo chocara violentamente el automóvil en que se trasladaba hacia Santa Juana

Al hablar de ese momento, sostuvo que “lo que me deja de reflexión es que la vida es súper frágil. Uno pude en un minuto morirse y quizás el titular podría haber sido otro“, manifestó.

El periodista reconoció que parte de su trabajo es asumir los constantes traslados. “Nosotros siempre andamos viajando en autos que conducen otras personas, tomamos muchos vuelos y así…“, planteó en diálogo con LUN.

Y asumió que “nuestra vida no siempre está en manos de nosotros“.

Las secuelas que le dejó el accidente

Si bien para Julio César Rodríguez “lo bueno es que no pasó nada”, en realidad el accidente sí tuvo consecuencias para él.

Aunque al principio indica que “sólo quedé adolorido”, luego admite que “la verdad es que cada día me duele más”.

“El doctor me dijo que me iba a doler más el sábado y el domingo. Con los analgésicos que me inyectaron anduve bien, pero hoy (sábado) me empezó a doler más la espalda“, reconoció el conductor del Contigo en la Mañana.

Y luego adelantó que “me voy a hacer exámenes la próxima semana“.

Respecto del accidente, el profesional recordó que decidió viajar en el asiento del copiloto en el vehículo que conducía una productora, cuando otro auto lo chocó violentamente en el asiento trasero.

“Ella hizo una vuelta para doblar, vio al primer auto pero no vio al segundo, que nos impactó súper fuerte en las puertas traseras del vehículo“, rememoró.