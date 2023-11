VIDEO – La crisis que sufrió Cony al recordar fuerte pelea con Pincoya en Gran Hermano

21 de Noviembre de 2023

Por primera vez, ambas abordaron de manera honesta lo ocurrido hace semanas y decidieron dejarlo atrás.

Durante la edición prime de Gran Hermano, mientras se encontraban en el estudio recibiendo a Francisco, el más reciente eliminado, Julio César Rodríguez anunció que espiarían qué estaba ocurriendo al interior de la casa, donde Cony y Pincoya estaban teniendo una sincera conversación.

En ese momento, la imagen mostró cómo la chilota estaba consolando a su “lulo” luego de que ambas, por primera vez, abordaran de manera sincera la pelea que protagonizaron hace unas semanas y que terminó con Capelli pidiendo la expulsión de su amiga.

Si bien no se mostró el inicio de ese momento o cómo se llegó a esa escena, donde también estaban presentes Viviana y Scarlette, según se pudo entender, la bailarina sufrió una crisis al darse cuenta que para Pincoya, el conflicto que vivieron había sido lo peor que había vivido en la casa.

Cony, ante la posibilidad de ir a cocinar junto a Diana Bolocco, se negó porque “estoy pa’ la cagá“, ya que estaba con jaqueca, pero ya se había tomado un clotiazepam, por lo que solo necesitaba descansar.

A pesar de todo, Pincoya se comprometió a cerrar el tema de una buena vez y aseguró que cuando salga de Gran Hermano no va a responder a lo ocurrido, “aunque me lo pregunten”.

“No me molesta que hables de eso. Me da pena que tú digas que es como lo más terrible que has pasado acá adentro, cuando siento que no es así”, respndió Cony con lágrimas en los ojos, pero Jennifer le explicó que “es como que me peleara con mi hijito, y yo te veo como mi hija. Es un dolor de mamá”.