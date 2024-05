Era un “impostor”: Gonzalo Egas reveló su verdadero rol en ¿Ganar o Servir?

8 de Mayo de 2024

La noticia afectó a sus compañeros de equipo, pero principalmente a Coca Mendoza.

Durante el capítulo de este martes de ¿Ganar o Servir? se vivió un momento completamente inesperado, donde se reveló que Gonzalo Egas no era un participante sino que un “impostor“.

Todo comenzó cuando Amanda ingresó para comunicarles a todos que abrirían el cofre con el que ingresaron a la casa hacienda y que estuvieron cargando durante su caminata en el desierto.

El encargado de hacerlo fue Coca Mendoza, oportunidad en la que encontró una carta al interior la cual daba cuenta de que había un impostor entre ellos.

Fue en ese momento que se reveló que se trataba de Gonzalo Egas, quien no había ingresado a ¿Ganar o Servir? para ser un participante más, sino que para cumplir un rol en particular: ser el jefe de los Sirvientes.

“Mi objetivo fue aprender a conocerlos, ver el compromiso que adquirían en los roles. Voy a estar ingresando a la casona de manera recurrente apoyando las labores que se requieren para el mantenimiento de la casa“, explicó.

El equipo Resistencia se mostró afectado por perder a Egas en competencia. Coca Mendoza, en particular, reconoció estar muy apenado por su salida. Esto, porque siente que tiene una distancia generacional muy grande con los demás.

“Estoy viejo. No te voy a tener aquí, vos eres el único que me entendís y sabes cómo soy“, le reclamó sollozando el ex delantero de Colo Colo, y ambos se trenzaron en un abrazo. “Me da mucha pena. Tuvimos muchas experiencias juntos”, se lamentó después.

En tanto, Luis Mateucci lamentó también la salida de Egas. “El Gonza era más fundamental que yo y mucho más que Coca en el equipo. Un hombre callado pero que de su lado trabaja”, opinó el argentino, preocupado, y agregó que tiene problemas con el liderazgo de Mendoza.

“Tengo una incomodidad, que el Coca no me representa. Yo soy pura explosión, alguien pasivo no me representa“, sostuvo.