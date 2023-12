VIDEO – La declaración de amor de Nicole a Fabio tras ser eliminada de Tierra Brava

12 de Diciembre de 2023

La actriz perdió en el duelo frente a Guarén, oportunidad en la que protagonizó un momento de dulce y agraz con el español.

Compartir

En el episodio de este lunes, Nicole Block tuvo que despedirse de Tierra Brava, luego de perder el duelo frente a Guarén, oportunidad en la que aprovechó de dedicarle varias palabras a Fabio Agostini, en un momento que tuvo de dulce y agraz.

Por un lado, la actriz le dejó un recado a Pamela Díaz: “Ojo allá, nada de lo que te dicen es cierto. Que Fabio le dé las explicaciones correspondientes cuando sea el momento”, dijo, mientras La Fiera solo reía. Ante esto, el español aseguró que “no he hecho nada malo, al contrario, la he apoyado siempre“, por lo que la invitó a contar todo lo que tenía que decir.

“Cuando te tengas que ir a duelo, será tu momento”, le manifestó Block. “Nada más para decir. Es que no hay argumento”, se quejó Agostini. En tanto, consultada al respecto, Díaz declaró entender las palabras de la reciente eliminada. “Sí, entiendo, la Nicole ya me contó“, indicó, sin dar detalles.

Ante lo ocurrido, Fabio se acercó a Nicole y le pidió que le explicara lo que dijo. “La Pame habló conmigo, me dijo que tenía un acuerdo contigo de estar juntos. Yo pensé que todos estábamos solteros y hacíamos lo que queríamos, pero ella me dio a entender que te había puesto los puntos sobre las íes, que no me puedes dar besos ni abrazos y tú le habías dicho que ok. ¿Es cierto?”, le preguntó ella. Alterado, el español confirmó la existencia de un trato, pero dijo que al haberla besado en la cocina lo rompió.

La declaración de amor

A pesar de esto, Nicole Block no quiso despedirse de Tierra Brava sin antes declararle su amor a Fabio frente a todos sus compañeros.

“Lo que has expresado hacia mí y lo que yo he expresado hacia ti ha sido súper genuino, y te lo agradezco. Siendo genuino vas a llegar muy lejos, no todos te conocen como yo te conozco, y eres una persona increíble“, dijo, lo que provocó que Agostini se acercara a ella para besarla.

Por último, la actriz indicó que “desde el momento en que lo conocí sentimos una atracción. La Pamela también me cae bien, lamentablemente nos encontramos en este triángulo amoroso. Queda algo pendiendo con él, quedamos de vernos afuera”, cerró.