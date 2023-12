VIDEOS – La pelea con Botota que dejó llorando a Angélica Sepúlveda en Tierra Brava

13 de Diciembre de 2023

Un cruel comentario de la transformista provocó que la Fierecilla de Yungay se desmoronara y asegurara que no se lo iba a perdonar.

Botota Fox y Angélica Sepúlveda protagonizaron una tensa pelea en el episodio de este martes de Tierra Brava, la cual dejó llorando a esta última.

Todo se inició tras una nueva visita de del Chino, donde Chama y la Fierecilla de Yungay tuvieron una discusión sobre las cosas que sacó una y las cosas que sacó la otra. La pelea subió rápidamente de tono cuando la venezolana le dijo a su compañera de equipo que “no soy tu hija para que me grites“, a lo que ella le contestó: “Jamás tendría una hija como tú”.

Posterior a esto, se reveló que Sepúlveda había ofrecido el neceser de la transformista para trueque sin su consentimiento, por lo que la encaró y la pelea escaló.

Mientras los gritos iban subiendo de nivel, Botota se pasó de la raya, agarrándose de las palabras que la misma Angélica Sepúlveda le dijo a Chama para lanzar una frase que la dejó de una pieza: “No estabas haciendo nada por eso entraste al reality, por eso estás sola, no tienes ni hijos”.

Sepúlveda, quien ha perdido dos bebés en su vida, una vez terminada la pelea, salió de la casa haciendo para llorar amargamente afuera, sin hablar con nadie.

Cuando regresó a la casa, recibió el apoyo de Miguelito, quien le contó que sus compañeros del equipo rojo estaban hablando a sus espaldas. “Lo sé. Ellos quedan mal, no yo. Los pelambres son pelambres”, le dijo la Fierecilla.

Otra muestra de apoyo que recibió fue, curiosamente, de Arturo Longton, quien la abrazó y la dejó invitada al equipo verde cuando ella quiera, lo que provocó que se pusiera a llorar de nuevo.

“Me dio pena que se burlara de que haya perdido dos bebés. Eso no se lo voy a perdonar nunca. Que a una mujer le digan una cosa así, no tiene perdón”, sostuvo Angélica.