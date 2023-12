VIDEO – Tierra Brava anticipa el ingreso de Daniela Aránguiz con sus primeras imágenes

12 de Diciembre de 2023

Si bien se desconoce cuándo podremos ver la llegada de la ex de Luis Mateucci, el reality show ya comenzó a promocionarlo con un "pronto".

Compartir

El ingreso de Daniela Aránguiz a Tierra Brava está cada vez más cerca. Así quedó en claro tras el episodio de este lunes, el cual finalizó con las primeras imágenes de la ex pareja de Jorge Valdivia en la casa hacienda.

Todo ocurrió luego de una conversación entre Luis Mateucci y Chama, donde ella le preguntó qué haría en caso de que llegara su ex pareja al encierro.

“Quiero saber, no voy a ser una estúpida, son cosas que tengo que saber”, sostuvo la venezolana, a lo que el argentino reconoció que “no sé, otra vez nos estamos adelantando. No quiero que entre”.

Aún así, Mateucci le dejó en claro que “mi forma hacia vos no va a cambiar, fuiste mi pilar fundamental acá, eso no va a cambiar. No quiero pensar, no tengo ganas, me estresa”.

“Lo tienes que pensar. Necesito que vayas pensando las cosas que vas a hacer porque es tu vida, es tu problema, pero me incumbe. Necesito saber cómo vas a actuar, cómo te vas a comportar para ir también poniendo mis límites y mi manera de ser”, le insistió ella.

Sin embargo, Luis la evadió diciéndole que vayan a competir en la nueva prueba por equipos. “Quiero competir, quiero ganar”, cerró la conversación.

En ese minuto, la pantalla se fue a negro y tras la frase “Pronto“, pudimos conocer las primeras imágenes de Daniela Aránguiz en su ingreso a Tierra Brava, lo que marcará un antes y un después en la estadía de Luis Mateucci.