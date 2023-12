“Está débil”: los problemas de salud que enfrenta Mónica de Gran Hermano

18 de Diciembre de 2023

Trinidad Cerda entregó más detalles del estado de la ex Gran Hermano Chile.

Compartir

Preocupación causó entre los seguidores de Gran Hermano Chile, las imágenes subidas por Trinidad Cerda y Hans Valdés, quienes dieron cuenta del delicado estado de salud de Mónica Ramos, su ex compañera en el reality de Chilevisión.

Así, Trinidad indicó en sus redes sociales: “¡Monita mejórate luego, te amamos infinito! Me encantó el almuerzo de hoy (ayer), me encanta tenerlos cerquita. ¡Gratitud por el programa porque me regaló ángeles!”.

Los mensajes de Cerda fueron compartidos por Hans, quien también acompañó a su amiga más cercana en Gran Hermano Chile.

Ante esto, Publimetro se contactó con Trinidad para conocer sobre la situación de Mónica, indicando que se ha sometido a una serie de exámenes médicos.

“La Moni está con muchos exámenes, aún no sabemos qué es, pero ha presentado mucha tos hace un mes y le duele mucho el cuerpo. Está débil”, indicó la ex chica reality.

En esa línea, agregó que “yo la quiero mucho y la he estado acompañando, la Monita está muy triste”.

Respecto a sus problemas de salud, Trinidad aseveró que guardan relación con su paso por Gran Hermano, apuntando que “los ha somatizado debido a la tristeza post programa y le ha pegado muy fuerte”.

“Necesita mucho apoyo (…) cariño y amor. Es lo que he tratado de entregarle”, sentenció.