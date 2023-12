VIDEO – “Tu para mí moriste”: Chama corta toda relación con Luis Mateucci en Tierra Brava y lo trata de “cobarde”

20 de Diciembre de 2023

La venezolana decidió no relacionarse más con el argentino, quien reconoció que quiere recomponer su relación con Daniela Aránguiz.

En el episodio de este martes de Tierra Brava, La Chama terminó de decepcionarse de Luis Mateucci, luego de que pasara la noche junto a Daniela Aránguiz.

Y es que la ex Mekano le prohibió a su ex pareja acostarse en la cama que se encontraba al lado de la venezolana, por lo que ambos terminaron en la de Aránguiz, lo que fue duramente criticado por todos en la casa hacienda.

A la mañana siguiente, Mateucci se dirigió hasta el gimnasio, como es habitual, oportunidad en la que conversó con Méndez.

Cuando Luis Mateucci le dijo que “sabes que ella me mueve el piso, tengo sentimientos por ella”, Chama le contestó de manera demoledora en Tierra Brava: “No te comportaste bien conmigo, dijiste cosas que no estás haciendo“.

“No tienes las agallas, eres un cobarde, duermes conmigo un mes y ahora con ella. Eres cobarde y mentiroso. Cuando uno quiere a una persona no hace lo que hiciste. No eres un niño, eres un hombre que tiene que saber las cosas. Tú ya para mí moriste, no quiero tener una persona que jugó conmigo“, remató la venezolana.

El argentino, por su parte, se mostró arrepentido de su actitud. “Te pido disculpas de corazón, fuiste buena conmigo y traté de devolverte todo. Pero lamentablemente yo a esta chica la amo”, admitió.

“Se acabó. Eres una persona que lamentablemente me traicionó como ser humano, y listo“, remató Chama a Luis Mateucci, finalizando la conversación entre ambos, según se pudo ver en Tierra Brava.