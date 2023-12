VIDEO – El logro que alcanzó Miguelito tras una nueva prueba de salvación en Tierra Brava

19 de Diciembre de 2023

En el episodio de este martes se vivió una nueva prueba de salvación, la cual fue protagonizada por el equipo verde.

En el capítulo de este martes de Tierra Brava, se vivió una nueva prueba de salvación, donde Miguelito alcanzó un nuevo logro.

El ex Morandé Con Compañía se adjudicó por cuarta vez el triunfo en esta competencia, teniendo la posibilidad de pasar de la habitación establo al sector VIP.

En la competencia individual de esta semana, los integrantes del equipo verde se enfrentaron en un circuito agotador, gateando en el barro en una ratonera.

De inmediato tomó la delantera el comediante, sacándole una gran ventaja al resto, y convirtiéndose en el primer participante que corona cuatro competencias individuales ganadas en lo que va del reality.

Tras su triunfo en Tierra Brava, que celebró en su habitual estilo, Miguelito ya tiene planes para pasar la noche en la habitación VIP. “Daniela Aránguiz me propuso dormir juntos, así que vamos a dormir acompañaditos. Tenemos buena onda con ella, nos conocemos de afuera”, contó.

Por su parte, Fabio, capitán del equipo verde, reconoció que “me da más miedo competir contra Miguelito que contra cualquiera aquí“.

El peor desempeño, en tanto, fue de Fran Undurraga, quien no terminó la prueba. “Fue mi primera competencia, cuando vi que estaban todos ganando dije Fue. No la quise terminar porque tragué mucha agua y se me estaba revolviendo la guata”, confesó la modelo, que se convirtió así en la segunda nominada de la semana, después de Jhonatan.