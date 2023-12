VIDEO – “Hay códigos”: el comentario de Chama que Daniela Aránguiz no le aguantó

15 de Diciembre de 2023

Aunque la chilena quiso partir con el pie derecho la convivencia con la venezolana, esta última terminó recibiendo toda la ira de la ex Mekano.

Daniela Aránguiz finalmente debutó en Tierra Brava la noche de este jueves y lo hizo con una fuerte discusión con La Chama.

La ex Mekano, tras su arribo a la casa hacienda, decidió tener una conversación con la mujer que se había acercado a Luis Mateucci durante estos dos meses de encierro.

Por lo mismo, quiso acercarse a ella y conversar tranquilamente en la cocina, aprovechando de que estaban solas. “No tengo nada contra ti, ojalá nos aprendamos a conocer. A ti no te va a gustar ser mi enemiga. No vengo a destruirte ni a juzgarte ni a nada“, aseveró.

“Yo no te tengo miedo. Luis me dijo que tenían una relación que se terminó al entrar”, le respondió la venezolana, a lo que Aránguiz le explicó que no fue exactamente un término. “Él me hizo muchas promesas. Le dije que podía tener algo con alguien, pero que no se iba a acostar con esa persona. Nosotros nos dimos un stop, no terminamos. Me regaló un anillo de compromiso, ¿sabías?“, le confesó.

Chama le explicó a Daniela Aránguiz que Mateucci “me dijo que lo del anillo fue una broma, que eso lo grabaron bromeando y que ese anillo era tuyo”, pero la ex de Jorge Valdivia le dejó en claro que “te está mintiendo” y “antes de entrar me dijo que lo esperara, que estaba enamorado de mí“.

Tras explicarle que estuvo 20 años casada y sufrió muchas infidelidades, Aránguiz le confidenció a Chama que la investigó y supo que ella en Perú tenía fama de tener relaciones con hombres casados. “No existe eso. No me meto con hombres casados ni mayores”, le respondió ella.

Para cerrar, la ex Mekano le advirtió: “Tienes que tener cuidado que no jueguen contigo”. Sin embargo, la venezolana le respondió que es “grande y tiene hijos”, lo que provocó la reacción inmediata de la chilena.

“No me hables nunca más de mis hijos. Yo no tengo vida privada, pero hay códigos”, le enrostró.