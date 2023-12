VIDEO – Chama le puso los puntos sobre las íes a Luis Mateucci tras la llegada de Daniela Aránguiz: “Te tiene como un perrito”

19 de Diciembre de 2023

La participante aprovechó de lanzarle varias advertencias al argentino, luego de que su ex pareja entrara a la casa hacienda.

Compartir

La relación entre la venezolana y el argentino cambió rodundamente en Tierra Brava durante los últimos días tras la llegada de Daniela Aránguiz y este lunes, Chama encaró a Luis Mateucci tras su notorio acercamiento a su ex pareja.

La llegada de esta nueva participante sin duda acaparó la atención del capitán de Puro Fuego y esto provocó una visible distancia con su compañera de equipo. De hecho, durante los últimos episodios se ha podido ver a la venezolana mucho más solitaria en la casa-hacienda.

Por eso, la noche de este lunes, previo a una actividad, Alexandra Méndez y el argentino se alejaron del resto del grupo para conversar sobre esta situación.

Chama encaró a Luis Mateucci por su distanciamiento

Luego del esperado reencuentro entre la ex pareja, Luis Mateucci no tuvo problema en revelarle a Chama lo que habló con Daniela Aránguiz. Según le dijo, le contó “todo lo que tenía que contarle: lo que hice con vos, lo que no hice, todo. No puedo mentir”.

Sin embargo, la mujer no se lo tomó bien y lo cuestionó: “¿Para qué le tienes que decir eso? Si nosotros hicimos algo es entre tú y yo. ¿Por qué le tienes que dar explicaciones?”.

“Sí tengo por qué dárselas, le tengo cariño”, respondió el trasandino explicando que aún le pasan cosas con ella causando la molestia de Alexandra.

Tras escuchar esto, Chama le advirtió enojada: “No me hagas quedar como una estúpida”

“Si quieres estar ahí, dímelo ahorita. Ella es la que va a decidir, porque te tiene como un perrito desde que llegó”, afirmó la participante.

Para finalizar Chama no se guardó nada y fue clara sobre su posición frente a esta situación. “No te puedo respetar de esa forma, yo no estoy para estas tonterías y tampoco mi vida privada la hago pública. Haz lo que quieras, pero yo tengo dignidad”, le manifestó la participante a Mateucci.