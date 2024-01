Ex mánager de Canserbero acusó amenazas y negó el crimen del rapero venezolano

17 de Enero de 2024

Natalia Améstica cambió su versión y denunció que la amenazaron para que admitiera el homicidio del artista y el de su pareja, Carlos Molner.

Compartir

Un nuevo vuelco tuvo el caso de la muerte del rapero venezolano Canserbero, luego de que en las últimas horas la ex mánager del artista, Natalia Améstica, cambió su versión y denunció que la amenazaron para que admitiera el crimen, así como el de su pareja, Carlos Molner, quien era el productor del artista.

La mujer, hija de chilenos, les entregó a sus abogados un testimonio escrito sobre lo ocurrido en aquella oportunidad, la que difiere claramente de lo manifestado en el video que difundió la Fiscalía de Venezuela.

En el material audiovisual, Natalia Améstica contó que había drogado tanto al rapero como a su pareja. Cuando comprobó que estaban sin sentido, procedió a apuñalar a Molner y a Tirone González, el verdadero nombre de Canserbero.

A eso sumó que le pidió ayuda a su hermano Guillermo, acusado de ser el principal encubridor, con quien arregló la escena del crimen gracias a la colaboración de efectivos de la policía venezolana.

A continuación, procedieron a lanzar al rapero a través de una ventana para, supuestamente, simular un suicidio.

El cambio de versión de la mánager de Canserbero

Sin embargo, en las últimas horas se conoció el texto que envió Natalia Améstica, en el que cambia por completo su relato, según detalló La Tercera, medio que tuvo acceso al documento.

En su relato, la ex mánager del artista venezolano volvió a su versión inicial, detallando que Canserbero pidió alojarse en su casa porque pasaba por un complejo momento personal.

“Tirone (Canserbero) no paraba de llorar, se sentía muy mal pero no lograba entender qué sucedía. Hablamos muchas cosas, pero muchas no tenían lógica, otras sí, pero lo importante es que él no estaba bien”, planteó la mujer, quien agregó que tras dejar a Tirone viendo una película en Netflix, ella se fue a dormir con su pareja.

“Nos quedamos dormidos hasta que pasadas las cuatro de la mañana -o casi las cinco- escuchamos los golpes a la puerta de esos que por poco la tumba, con una voz muy gruesa llamaba a stoperro (así le decían a Carlos desde el colegio) pegando más fuerte la puerta”, escribió en el texto.

Améstico reveló que al abrir la puerta vio que Canserbero se miraba en un espejo con los “ojos rojos y muy tenso” y que, por sugerencia de su pareja, los dejó solos, esperando que todo se tranquilizara.

Mánager despertó con golpes muy fuertes

“No sé cuánto tiempo pasaría, pero lo que me despertó fueron dos gritos, uno de guerra y otro ahogado, más una seguidilla de golpes muy fuertes unos tras otros. En ese momento al despertar así, en mi mente solo se me vino la frase ‘enciérrate aquí’. Me paré de un salto y fui corriendo a mi baño teléfono en mano y fue cuando empecé a llamar al 911. Después de los golpes lo que escuché fue unos vidrios romperse”, detalló Natalia en el documento.

Tras esperar, salió de su pieza y llamó a su pareja y al rapero, pero nadie respondía, hasta que encontró a Molner en el piso.

“Empecé a abrir una a una cada cerradura de la multilock. Los nervios me traicionaron y empecé a pegar gritos volteando para atrás esperando un golpe, hasta que pude abrir la puerta y salir corriendo llamando a los vecinos diciendo auxilio. Fue cuando me abre la puerta mi vecina del frente y ve a Carlos tirado. Su esposo la aparta y me abre la puerta y yo le gritaba ‘¡atacaron a Carlos!’ y la señora Flor me agarra las manos y me dice en voz preocupada, ‘mi niña se lanzó alguien’. Y yo no entendía hasta que me llevó a su balcón y fue cuando vi a Tirone (Canserbero) en el piso“, precisó.

“En ese momento mi cabeza explotó, no sabía que hacer. Pedir el teléfono, llamar a su mamá, a mi familia, a los que me sabía el número, pero entré en shock y me fui a mi cuarto tomé a mi perro en mis brazos. Pero antes ya me habían dicho oficialmente que Carlos había fallecido“, rememoró.