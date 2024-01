VIDEO – El motivo que llevo a Chama a convertirse en la tercera nominada de Tierra Brava

19 de Enero de 2024

La venezolana acaparó la mayoría de los votos por una pelea que fue condenada por toda la casa hacienda.

Compartir

En el episodio de este jueves de Tierra Brava se vivió un nuevo Cara a Cara, donde Chama se convirtió en la tercera nominada, por lo que deberá batirse a duelo contra Shirley Arica y Fran Undurraga.

La venezolana acaparó la mayoría de los votos de parte de sus compañeros, principalmente por su pelea con Fabio Agostini en la cocina, donde terminó rompiendo la escoba y lanzándola contra quien fuera su amigo.

A la hora de votar por el español, le pidió disculpas “porque sé que no estuve bien”, pero él no tuvo piedad alguna. “Estoy cansado de que te victimices, de tus mentiras”, aseveró.

En tanto, Jhonatan le argumentó que “estás al límite, no te puedes controlar, y hay cosas que no puedo dejar pasar”, comentó. Chama admitió que perdió el control en esa pelea.

“Les quería pedir disculpas a mis compañeros, no es la manera de actuar. Pero sentía que si no hacía algo radical, era interminable. Y he dejado acumular bastantes cosas”, indicó.

Fabio lógicamente votó por Chama. “Todo el mundo es testigo que el palo no lo lanzaste a la pared, sino a mí, y si no lo esquivo me lo das en la cara. Eres una persona agresiva y no deberías estar aquí. El único que te estaba cuidando aquí era yo”, le dijo el español.

“Eres tan mentiroso que ayer le dijiste a Luis que te había dicho algo y no era cierto”, le replicó Chama, en torno al rumor de que ella había sido quien “vendió” a Junior sobre el robo de huevos, cuando en realidad fue Botota quien lo hizo.

Casi todos los demás también votaron por Chama, incluyendo Uriel y Nico, asegurando que nunca podrían dejar pasar una agresión como la de la escoba. “Yo te vi cuando le reventaste el palo a Fabio en la cocina”, le indicó Shirley. “No, lo lancé a la pared. Si hubiera querido pegarle, le pego“, se defendió la venezolana.

Dani Castro al votar por su compañera de equipo le indicó que no cree sus disculpas, mientras Guarén le dijo que “estás cosechando lo que sembraste”. Miguelito, al final, la votó y le dijo que “tu presencia es tóxica para todos, si no estuvieras aquí la casa sería más armoniosa. Y lo que hiciste con Fabio no fue tirar el palo a la pared, si él no tuviera buenos reflejos le llegaba en el ojo”.

“Esto es una confabulación. Aquí vine a competir y voy a sacarlas una por una”, les respondió Chama tras ser ratificada como la nueva nominada de Tierra Brava. Luego le confidenció a Botota que es “imposible que una de ellas me gane, ni que fuera con la pata coja”.