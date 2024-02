Luis Gnecco tras caso de agresión a ex pareja: “Se me castigó excesivamente”

3 de Febrero de 2024

El actor acusó haber sido "cancelado" cuando salió a la luz la denuncia por agredir a su ex pareja.

Luis Gnecco sacó la voz para referirse al episodio de violencia intrafamiliar que protagonizó, donde fue imputado por delitos de lesiones menos graves en contra de su ex pareja, asegurando que fue víctima de la “cancelación”.

El actor estuvo junto a Cristian García-Huidobro y Roberto Poblete en Socios de la Parrilla, donde dio cuenta de los problemas que le trajo enfrentar la justicia por este delito.

“Uno nunca termina de aprender los cachetazos que te pega la vida. Ese día se supo a las 9, y a las 12 yo ya había dejado de ser rostro de una marca, y al otro día había dejado de participar de un programa de televisión. Y durante todo ese año no tuve pega… estoy endeudado hasta con el grifo de la esquina”, sostuvo Luis Gnecco.

En esta línea, aseveró que este episodio le permitió generar un aprendizaje, ya que “aprendí rápidamente a ponerme en el lugar del otro. Creo que yo habría hecho lo mismo que el ejecutivo de la marca y el ejecutivo del canal que me sacaron, porque cometí un error”.

Junto con ello, Luis Gnecco aseguró que la imagen que se tiene de él en los medios terminó generando un impacto negativo en la gente, tras conocerse la agresión a su ex pareja.

“Yo soy un gallo que siempre ha hecho lo que ha querido en la vida, siempre he sido un poquito soberbio, un poco pasado para la punta, y eso me cobró. También siempre he dado mi opinión política con libertad, y me ha ido bien”, declaró.

Gnecco agregó que enfrentó una cancelación por estos hechos, ya que “llegado el momento en que cometo un error, se me castigó, excesivamente en mi opinión, pero igual salí para adelante. Fue muy difícil, pero honestamente fue un golpe de realidad que creo que me hacía falta”.