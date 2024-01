VIDEO – Avance de Generación 98: la decisión que tomará Loreto tras confirmar embarazo

21 de Enero de 2024

La dueña del sushi acudirá al médico luego de saber que espera un bebé de Vicente.

Un nuevo avance de Generación 98 se dio a conocer en las últimas horas, el cual abarca diversas situaciones que veremos en los próximos capítulos.

Una de ellas es protagonizada por Loreto (Ignacia Baeza), quien acude al médico luego de confirmar que, efectivamente, está embarazada de Vicente (Simón Pesutic), por lo que decide abortar y no tener el hijo que espera.

“Estoy embarazada y quiero abortar“, se le escucha decir a la dueña del sushi en las imágenes, donde está junto a Martita (Daniela Ramírez), pero se desconoce si efectivamente concretará su deseo de no tener el bebé que está esperando.

Por otro lado, Juan José (Nicolás Poblete) acude hasta el Cajón del Maipo para encarar a Alicia (Lorena Capetillo) luego de que irrumpiera en el cumpleaños del Chico Olmedo (Gabriel Cañas) para querer contarle a todo el mundo la doble vida que tiene.

En ese momento, el corredor de propiedades le señala que “cómo se te ocurre llamar en la noche a mi casa para hablar con la Valentina (María Gracia Omegna) para meterle miedo en la cabeza”, a lo que ella reconoce que “cada vez que escucho a la Vale se le quiebra la voz, siento que se está haciendo un poquito de justicia“.

En el avance de Generación 98, Javiera (Paloma Moreno) le aclara a Clemente (César Sepúlveda) que el motivo por el que se sumó a Punta Virgen fue por el empresario norteamericano que descartó está ligado al proyecto.

“Yo en el Chico Olmedo no confío, tú lo sabes“, le dice la mujer a su pareja, a lo que él le pregunta si confía en él, sin embargo no se escucha su respuesta y termina saliendo de su casa, dando a entender que la empresaria tampoco se confía del ingeniero y duda de la veracidad del proyecto en el que están involucrados todos sus ex compañeros.