VIDEO – Un eliminado y una fuerte pelea entre amigas: lo que dejó el regreso de Tierra Brava

8 de Febrero de 2024

La noche de este miércoles Canal 13 estrenó un nuevo capítulo del reality show, el que no estuvo exento de polémicas.

Luego de que el martes repitieran un episodio, la noche de este miércoles Canal 13 estrenó un nuevo capítulo de Tierra Brava, el cual trajo de todo: una eliminación, peleas y mucho llanto.

Todo comenzó con el duelo entre Uriel y Junior Playboy, quienes se enfrentaron en un duelo para definir quién debería abandonar la casa hacienda para siempre.

Pese a que el artista tomó temprana delantera, el cansancio y el dolor por su esguince en el hombro empezó a afectarlo gradualmente, y la distancia se acortó, hasta que Junior lo alcanzó y lo pasó, obteniendo el triunfo, mientras el dominicano quedó tirado en la plataforma, sin poder creerlo.

“Di lo mejor de mí, al final me cansé demasiado y no daba más, por eso me detuve. Me llevo una muy linda experiencia. A la Guapiruli cada día la quiero más, es muy grande lo que siento por ella, y afuera la voy a esperar sí o sí”, dijo el cantante denominado Futuro Sin Órbita.

Su derrota dejó a Daniela Castro en un mar de lágrimas por perder a su pareja. “No pensé que iba a pasar esto, no estaba en esta posición. Lo bueno es que tengo muy buenos compañeros y amigos increíbles que van a estar conmigo estos días difíciles. Te voy a echar muchísimo de menos, te quiero mucho y me voy a acordar de ti todos los días“, le dijo ella.

Arturo Longton también tuvo palabras para el dominicano. “Uriel es una persona de principios y valores, me hizo pasar noches muy divertidas. Lo vamos a echar mucho de menos, se va a hacer difícil esta estadía que me queda, nos vamos a ver luego“, afirmó, también llorando.

“Una puñal por la espalda”

Además de la eliminación de Uriel, otro momento que marcó el capítulo de Tierra Brava fue la fuerte pelea que tuvo Botota Fox con su amiga Chama.

Todo se debió a que la venezolana, en una dinámica de fantasías, eligió a Jhonatan, a quien terminó entregándole un chocolate con la boca. Su actuar molestó a la transformista, debido a que su amiga sabe lo que siente por el modelo.

Ya terminada la actividad, Botota le comentó a Shirley que se arrepiente de haberles dicho que Jhonatan es su amor platónico, porque Chama se aprovechó de eso coqueteando con el modelo.

“No debí haber abierto el hocico, me sentí como un imbécil. Mi amiga delante mío hace cosas que no van al caso. Ya me habían dicho que ella era así“, dijo sobre la venezolana.

Finalmente, en la piscina, habló con Chama.

“La verdad, Chama, esto se acabó. Siento que soy insignificante acá. Me dolió porque me abrí con ustedes. Me siento mal, me duele, lo que hiciste fue feo, fue un puñal por la espalda”, le confesó Botota, poniendo un aparente fin a su amistad.

“¡Fue un p… juego, a mí no me interesa Jhonatan!”, le contestó Chama, y empezó a perder el control gritándole a su amiga cada vez más fuerte. Pero no lograron dialogar, y la venezolana se fue llorando a la casa.