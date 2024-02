VIDEO – “Te haces la tontita”: la pelea entre Chama y Gabrieli que tensionó la casa de Tierra Brava

2 de Febrero de 2024

Mientras la ex pareja de Fabio la encaró en varias oportunidades, la venezolana optó por no tomarla en cuenta.

En el episodio de este jueves de Tierra Brava, una pelea entre Chama y Gabrieli Moreira tensionó los ánimos al interior de la casa hacienda.

Todo comenzó en los Juegos Bravos, que hicieron competir a hombres contra mujeres. Uno de los juegos consistió en trasladar pelotas de ping pong por un puente armado con una huincha y depositarlas en un vaso. Durante el juego, las dos tuvieron una discusión por los turnos que le tocaba a cada una.

Finalmente, pese a que las mujeres ganaron la prueba, cometieron un error en los turnos, y el punto fue a parar a los hombres. Enojada por perder, Gabrieli arrojó la huincha cerca de Chama, y ésta la acusó de habérsela tirado, mientras Daniela Aránguiz se interpuso para apartarlas.

Una vez terminados todos los juegos, Gabrieli quiso continuar la pelea con Chama y la abordó en la cocina. “Vamos a aprovechar ahora de hablar las cosas como son, tú y yo, para que escuches. No te hagas la víctima, yo te contesté. No me trates de violenta si la única persona violenta que he visto desde mi casa eres tú”, le dijo la brasileña, pero la venezolana la ignoró y se fue a comer sola.

“Te haces la tontita. El aviso ya está dado. Tiene que poner una novela mexicana”, indicó Moreira al verla irse. Curiosamente, Guarén intervino para defender a Chama. “Es verdad que le tiraste la huincha de una manera brusca. Yo entiendo que no fue con mala intención, pero eso se malinterpretó”, opinó la joven.

“Una polilla”

Afuera, Daniela Aránguiz le dijo al resto que es Gabrieli la que está buscando a Chama. “Ojalá que la encuentre. (En la actividad) Le tocaba a Chama y ella se la quitó. Es porque sabía que la cámara estaba ahí, eso es querer salir. Ella es una polilla”, opinó.

Luego, Chama acusó a Gabrieli de agredirla físicamente cuando le golpeó el hombro al abordarla en la cocina. “Yo estoy sirviéndome y ella me toca fuerte por atrás el hombro y me dice que quiere hablar conmigo. La ignoré por completo, me volteé y seguí haciendo mis cosas”, contó la venezolana.

Mientras tanto, Fabio aconsejaba a su ex pareja sobre cómo lidiar con la venezolana.

“Tienes que ser más inteligente. Como tú la jodes ella te va a joder también. Ahora te quiere pintar como que eres agresiva. Como sabe que la ha cag… un montón, se está haciendo la niña buena”, le recomendó el español.