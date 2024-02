VIDEO – Los motivos que llevaron a Daniela Aránguiz a renunciar a Tierra Brava

5 de Febrero de 2024

La ex Mekano anunció su salida en medio de una conversación con Karla Constant, explicando los motivos detrás de esta decisión.

Compartir

Este domingo en Tierra Brava se continuó desarrollando el late Cuando Cae La Noche, a cargo de Karla Constant, oportunidad en al que Daniela Aránguiz anunció su renuncia al programa.

Todo comenzó cuando la animadora invitó a la ex Mekano junto a Luis Mateucci a hablar de su relación y así abordar diversos hechos como la propuesta de pololeo que le hizo el argentino hace algunos días, Aránguiz aseguró que se lo esperaba. “También sé que en algún momento me va a pedir matrimonio. Siempre consigo lo que quiero”, sostuvo.

Asimismo, la pareja abordó los problemas que han tenido en el reality por los celos de él, especialmente tras el “piquito” que Daniela le dio a Fabio. “Luis conoce mis gustos. Él sabe que si no estuviera con él no me habría besado con Fabio, sino con Jhonatan. Siento afinidad con él, me parece mucho más atractivo, pero sé que afuera vamos a ser grandes amigos”, confesó Daniela.

Consultada por su relación con Chama, Aránguiz fue conciliadora. “Yo a la Chama entré odiándola, un odio femenino. Siento que ella es una mujer muy inteligente que su inmadurez le juega en contra con sus dichos, lo que a mí me pasó también cuando joven. Quizás lo que se ha visto en pantalla no ha dejado ver lo bonito que ella tiene. Hoy yo siento que afuera podemos ser grandes amigas”, sostuvo.

El anuncio de Daniela Aránguiz

Entonces, sorpresivamente, Daniela Aránguiz anunció su renuncia a Tierra Brava por motivos legales en torno a su ex esposo. “Me voy porque me estoy divorciando y tengo un juicio que no puedo dejar de lado, me desaparezco de aquí. Un juicio es por el divorcio y el otro por agresión, donde él (Jorge) me demandó a mí”, precisó. Además, tuvo sólo palabras buenas para sus compañeros.

“Me despido con mucho amor de todos, los voy a esperar en el purgatorio a todos porque me voy al infierno. Lo pasé increíble, pude darme cuenta de que soy capaz de muchas cosas, y es la primera vez que no me importa tener un moretón en la cara y mostrarme tal cual”, indicó.

“Me da mucha lástima no estar ahí para apoyarla, pero ella sabe que cuenta conmigo hasta las últimas. Le pido disculpas por lo que le hice, pero estoy orgulloso, porque ella siempre dijo que nunca se iba a meter con un chico reality y soy el primero. La amo, que me espere, quiero llegar hasta el final. Y ojalá vuelva”, agregó, por su parte, Luis Mateucci.

A la mañana siguiente, a la hora de despedirse, Aránguiz dejó una carta para sus compañeros con presentes para cada uno, les encargó que vigilaran a Luis por ella, y a Chama le hizo prometer que llegará a la final. En tanto, Fabio bromeó con Daniela pidiéndole que se llevara a Luis con ella.