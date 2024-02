VIDEO Y FOTO – “Lo que se respeta, se cuida”: Nicki Nicole confirma quiebre con Peso Pluma

13 de Febrero de 2024

El mensaje de la argentina ocurre luego de que se viralizara un video en que su entonces pareja aparecía de la mano con otra mujer en Las Vegas.

Durante la mañana surgieron rumores sobre el fin de la relación entre el cantante Peso Pluma y la argentina Nicki Nicole, luego de que se viralizara un video en el que aparece el intérprete mexicano de la mano con una misteriosa mujer en Las Vegas.

Esto desató una ola de especulaciones en redes sociales con respecto al presunto quiebre de los dos artistas, quienes solo llevaban unos meses juntos.

Por lo mismo, y en horas de la tarde de este martes, fue la misma Nicki Nicole quien se refirió al tema a través de una historia en su cuenta de Instagram. “El respeto, es parte necesaria del amor. Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida“, consignó de entrada.

“Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto… Yo ahí no me quedo. Yo de ahí me voy“, agregó, confirmando el fin de su relación.

Así mismo, Nicki Nicole terminó el mensaje aclarando a sus seguidores que del video de Peso Pluma, “con mucho dolor sepan que me enteré de la misma forma que ustedes“, y agradeció “por el amor que me están haciendo llegar”.

El polémico video de Peso Pluma

El video de Peso Pluma caminando de la mano con otra mujer habría sucedido durante el fin de semana tras el Super Bowl en Las Vegas, cuando Nicki Nicole se encontraba en Costa Rica dando un concierto.

A través de redes sociales, el cantante de corridos se llenó de criticas y comentarios calificándolo de infiel.

Los rumores de un posible quiebre comenzaron luego de que la argentina borrara las imágenes junto a su pareja de su Instagram.

La situación dejó a todos sus fanáticos sorprendidos ya que hace tan solo unos pocos días asistieron juntos a los Premios Grammy donde se les vio felices y enamorados.