VIDEO – “No fue mi intención romper una relación”: influencer se defiende por quiebre de Peso Pluma y Nicki Nicole

14 de Febrero de 2024

Sahar Sonia publicó un video en Instagram donde aclaró lo que sabía del mexicano tras el registro que se viralizó.

Sahar Sonia, la mujer que fue identificada como la que aparecía en el video junto a Peso Pluma que se viralizó en los últimos días y que provocó el quiebre con Nicki Nicole, realizó una publicación en su cuenta de Instagram refiriéndose por primera vez a lo ocurrido.

En el registro, que no dura más de un minuto, se defendió de las críticas explicando que “soy influencer de Los Ángeles y me conecté para hablar sobre lo que está sucediendo porque creo que esta historia se salió fuera de control y explotó desproporcionadamente“.

Junto con eso, Sahar Sonia reconoció que “sí se quién es Peso Pluma, pero no soy española (sic) y tampoco estoy al tanto de las noticias en español, así que no conocía su vida personal o su actual estado sentimental“, por lo que aseguró no conocer la relación que mantenía el mexicano con Nicki Nicole.

“No sé quien es ella”, indicó, pidiendo también a todos que “dejen de atacarme porque simplemente esa no es la persona que soy. No fue mi intención romper una relación“.

Hasta el momento, Sahar Sonia se suma a las palabras de Nicki Nicole, siendo las únicas que se han referido a las consecuencias que generó la viralización del video donde Peso Pluma aparecía junto a la influencer tomados de la mano en Las Vegas tras el Super Bowl.