Los motivos de Coca Mendoza para sumarse a Ganar o Servir, el nuevo reality de Canal 13

29 de Febrero de 2024

A 14 años de ganar 1810, el ex futbolista aceptó el desafío de sumarse a la nueva apuesta que se emitirá desde abril.

Coca Mendoza fue recientemente confirmado como el nuevo participante de Ganar o Servir, el nuevo reality show que prepara Canal 13 y que debutará en abril, en reemplazo de Tierra Brava.

Con esto, el ex futbolista vuelve al género, luego de que anteriormente, en 2005, fuer finalista de La Granja VIP y en 2009 ganara 1810. Ahora irá por su trilogía con la nueva apuesta.

Pese a sus 57 años, Coca Mendoza aseguró que su principal motivación para entrar al nuevo reality show de Canal 13 es porque quiere “reivindicar a las figuras icónicas de los realities, las mismas que han entrado a Tierra Brava, porque los hemos visto menospreciados”.

“Yo soy el último héroe del siglo XXI y conmigo no va a ser así. Yo voy a hacer la competencia completa, porque la llevo en la sangre y quiero demostrar que no va a ser nada fácil para los demás competir conmigo. Lo que busco es dejar en alto a los grandes íconos… Los vi muy vapuleados últimamente y no mostraron mucho de lo que podían hacer en competencia”, agregó.

Mendoza agregó a lo anterior que “para mí, el carácter de competencia en este reality va a ser mucho más difícil conmigo adentro. Yo soy de temer siempre, sobre todo en los realities. En los dos que estuve llegué a la final, la primera la perdí en 2005 y la segunda la gané con todo, nadie me podía ganar en ese reality”.

“Y ahora vamos a dejar bien puestos a los personajes íconos de los realities, los mismos que, a pesar de los años, seguimos siendo grandes competidores. Además, me gustó mucho que sea de época, porque me gustan los trajes y todo el tema del pasado, vivir un poco al estilo de esa época, a lo ‘1810’ en su momento”, afirmó.