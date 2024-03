Previo a los Premios Oscar: el día y hora que TVN emitirá La Memoria Infinita

5 de Marzo de 2024

Maite Alberdi, directora de La Memoria Infinita, comentó que fue Augusto Góngora quien la convenció a hacer el film.

TVN emitirá La Memoria Infinita, documental que cuenta la historia de amor de Augusto Góngora y Paulina Urrutia, que han estado juntos por más de 25 años. Sin embargo, sus vidas cambiaron con el diagnóstico de Alzheimer de Augusto.

La obra cuenta con un importante prestigio internacional tras ganar el Festival de Sundance con el Premio del Jurado – Documental (World Cinema); el Premio Goya (España) a Mejor Película Iberoamericana y estando nominada a los Premios Oscar en la categoría Mejor Documental.

“Nos importa mucho y es parte de nuestra misión poner en pantalla historias de gran calidad que aporten al país y que nos inviten a reflexionar sobre la sociedad que estamos construyendo, en ese sentido, nos enorgullece profundamente emitir en exclusiva por televisión abierta esta película, dando la oportunidad a todo el país para que pueda conocerla”, comenta Eduardo Cabezas, gerente de Producción de TVN.

Hace unos meses, en una entrevista con Blanca Lewin para el programa Hora 25 de NTV, Maite Alberdi, quien se encarga del guión y dirección de La Memoria Infinita, comentó que fue Augusto Góngora quien la convenció a ella y a todo su entorno familiar de hacer el film.

“Un día Augusto nos dijo. ‘¿Qué les avergüenza? Que no pueda agarrar bien el tenedor. Yo no tengo vergüenza. Hay que mostrarlo'”, relató la realizadora de la película, agregando que “Augusto eligió ante todo hacer un documental de la última etapa de su vida”.

Las grabaciones iniciaron unos años antes de la pandemia y se mantuvieron durante el encierro donde la cámara de la propia Paulina Urrutia fue fundamental.

Frente a eso, Maite Alberdi comentó en esa ocasión que “siempre me he preocupado de los planos, pero en este caso la perfección del plano no importa tanto. Son imágenes mejores (las de Paulina) que las mías porque tienen un nivel de intimidad y cariño profundo”.

¿Cuándo y a qué hora se emitirá La Memoria Infinita?

La Memoria Infinita se emitirá este viernes 8 de marzo a partir de las 22:40 horas.