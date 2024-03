Jaime Vadell reitera sus críticas al mundo de la cultura: “¿Por qué el Estado va a mantener a los actores?”

18 de Marzo de 2024

Vadell fue claro en precisar que "si no hay colegios, ¿qué se va a estar pidiendo plata para hacer obras de teatro? Yo creo que eso es un despropósito. Es una desgracia, pero es un despropósito”.

Jaime Vadell reiteró sus críticas al mundo de las culturas y las artes, ante sus dardos en contra del Gobierno de Gabriel Boric por no apoyarlos.

El reconocido actor se sumó así a lo expresado por su colega Magdalena Max-Neef, quien planteó que “los actores somos llorones” y agregó que “algunas personas se ganan el Fondart cinco años seguidos y no se lo ganan un año y empiezan a alegar que el gobierno no apoya a la cultura”.

Así, en entrevista con radio Futuro, Jaime Vadell aseveró que “a los colegas les ha dado por llorar. No hay que llorar”.

Consultado por Andrea Moletto si el país podía darse el lujo de tener un arte financiado, el protagonista de El Conde sostuvo que “no me atrevo a opinar, porque los colegas me van a matar si opino en contra de las subvenciones. Me van a acusar de que soy partidario de Milei y no soy partidario de Milei”.

Ante esto, Claudio Fariña le recordó que “el otro día te escuché en una radio diciendo que tus colegas actores son muy llorones”.

“Yo hallo que son muy llorones, sí. Siempre están pidiendo que los mantenga el Estado, no tiene por qué ser eso. ¿Por qué el Estado va a mantener a los actores si el Estado no es capaz ni de mantener a los profesores? Esos huevones sí que son importantes”, sentenció Jaime Vadell.