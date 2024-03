“Los actores somos llorones”: las duras palabras de Magdalena Max-Neef al mundo de la cultura

12 de Marzo de 2024

"Algunas personas se ganan el Fondart cinco años seguidos y no se lo ganan un año y empiezan a alegar que el gobierno no apoya a la cultura”, acusó la actriz.

Compartir

Magdalena Max-Neef se quiso sumar a los análisis respecto a los dos años del Gobierno de Gabriel Boric, donde desde el mundo de la cultura han sido críticos con su gestión, pero realizando un mea culpa sobre el panorama que se vive en el ambiente de las artes.

En entrevista con La Tercera, la actriz de teatro y TV compartió las palabras de Jaime Vadell, quien planteó que a sus colegas “les ha dado por llorar”.

“Yo lo comparto, de que los colegas lloran… Somos los más llorones que hay (…) Algunas personas se ganan el Fondart cinco años seguidos y no se lo ganan un año y empiezan a alegar que el Gobierno no apoya a la cultura”, planteó una de las protagonistas de Uno a diez ¿cuánto me quieres?.

Magdalena Max-Neef reiteró que “somos llorones. No conozco los otros gremios, si es que son así los abogados, no sé… Uno se queja, pero yo creo que todos los chilenos nos quejamos, no creo que tenga que ver con el oficio, somos quejosos”.

Consultada sobre la gestión del Gobierno en materia cultural, la actriz y directora se mostró indiferente en la materia.

“Honestamente, no tengo idea cómo ha sido la gestión cultural del Gobierno. A mí me encanta la Carolina Arredondo, a mí encantó que saliera ella, pero tampoco estoy muy al tanto”, declaró.

En esta línea, Max-Neef detalló que “A mí en el Instagram muchas veces me ponen: ‘estos zurdos, con la beca del Gobierno, auspiciados por el Gobierno’. A mí no me ha auspiciado el gobierno. Están equivocados, por lo menos yo y mis amigos actores, a nosotros no nos ha subvencionado nadie. Las cosas que hacemos las hemos hecho en todos los gobiernos y arreglándonos con nuestras propias posibilidades”.

Magdalena Max-Neef dispara contra el Fondart

Junto con ello, se mostró críticas sobre el Fondo de Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, el conocido Fondart, asegurando que “por alguna razón los Fondart se los llevan bien seguido las mismas personas. Los Fondart son un cacho, es lo más enredado que hay. Nosotros postulamos a uno, no lo ganamos, porque consideraron que no éramos lo suficiente cultural para la zona, en Bellavista, ese fue el diagnóstico. Después ganamos un mini Fondart de infraestructura para ponerle aire acondicionado al teatro”.

“Y no me estoy quejando, me parece que sí, que de repente se lo ganan demasiadas veces las mismas personas, en realidad tendrán buenos proyectos, tendrán pituto, no tengo idea…no tengo idea yo, hace tiempo no me interesa el tema. Me refiero cero a este Gobierno, es de siempre”, sentenció Magdalena Max-Neef.