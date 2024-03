Oriana Marzoli regresa a Chile: será parte de ¿Ganar o Servir? de Canal 13

19 de Marzo de 2024

La española vuelve a nuestro país después de siete años, donde además se reencontrará con su ex pareja, Luis Mateucci.

Oriana Marzoli, una de las figuras más polémicas de los reality shows en Chile, fue confirmada como la nueva participante de ¿Ganar o Servir?, la nueva apuesta de Canal 13, que debutará durante el mes de abril.

La española se suma a los ya confirmados, Botota, Coca Mendoza, Naya Fácil, Luis Mateucci, Pangal Andrade y Blue Mary.

Marzoli es reconocida por haber participado en tres realitys de parejas en Chile: Amor a Prueba (2014), ¿Volverías Con Tu Ex? (2016), el cual ganó; y Doble Tentación (2017), donde terminó siendo expulsada.

Con respecto al nuevo reality de Canal 13, este tendrá a sus competidores viviendo como hace 200 años y enfrentándose a competencias extremas.

Dependiendo de su desempeño dependerá si toman un rol de señores con grandes beneficios o de ser aquellos que deban atender al resto dentro de una casona.

Con respecto a aquello Oriana Marzoli admitió que ¿Ganar o Servir? será su primer reality de época: “No me gusta estar ni en granjas podridas ni en cosas antiguas, quiero poder usar mis tacones. Si me tengo que disfrazar de María Antonieta lo hago, pero quiero tener el pelo bonito, no quiero entrar a sufrir”.

Ante la idea de tener que servir a sus compañeros en el caso de perder una competencia, admitió que tiene un plan.

“Yo no sirvo a nadie, pero si lo tengo que hacer lo hago. Y si me cae mal a la que le tengo que servir, tendré distintas maneras de servir. No voy a decir mis tácticas, que cada una busque las suyas. Pero a mí nadie me ha dicho que tengo que servirlas bien”, aseguró la española.

Oriana Marzoli y su pasado con Luis Mateucci

Sobre su ex novio Luis Mateucci, con quien tendrá que verse las caras nuevamente en ¿Ganar o Servir?, Oriana Marzoli recordó el conflicto que le provocó a su ex pareja con Daniela Aránguiz cuando le mandó un saludo al argentino en Tierra Brava.

“No esperé que mi saludo fuera tan mal recibido de parte de su novia. Es el efecto que causo en las mujeres, yo no sé qué hago”, reflexionó.

Además, se refirió a la expulsión en el último programa en el que participó junto al argentino hace siete años: “Me fui con mucha rabia. En la competencia Luis y yo éramos invencibles, si me hubiera quedado en ese reality seguro lo habríamos ganado“.