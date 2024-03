Quién es Blue Mary: la nueva confirmada para ¿Ganar o Servir? de Canal 13

11 de Marzo de 2024

¿Ganar o Servir?, el nuevo reality de Canal 13, entregó el nombre de uno de los nuevos participantes: Mari Almazábar, más conocida como Blue Mary, reconocida locutora radial de radio Carolina.

La también cantante explicó que “amo la radio, pero estoy en un momento en mi vida en que tengo muchas ganas de hacer cosas nuevas, darme la oportunidad de jugar. Después de tanto tiempo, siento que lo he hecho todo en la radio, estoy en un súper buen momento, he construido un público muy fiel. Pero sé que hay vida más allá de los trabajos, y que puedo entregar mucho más como Blue Mary”.

Blue Mary es actriz de profesión y de doblaje, tras lo cual llegó a la radio e incursionó en la música urbana, con temas como “Solo tú”, “Me gustas”, “Cereza” y “Perreo sin pauta”.

También fue parte del programa de telerrealidad Los Perlas en 2017, pero esta es la primera vez en un reality de encierro.

“Entro al reality porque quiero darme a conocer para otras personas, que conozcan mi música, mi trabajo de comunicadora y llegar a animar otros eventos en el futuro. Y quiero ser yo misma, traer vida real al reality. En la radio también soy yo misma, con mis gustos y mi forma de ser, me muestro tal como soy. La gente que me conoce sabe que soy fanática de la U, que me gusta carretear y reírme mucho, y es así como soy”, detalló la influencer.

Junto con ello, se mostró preparada en imponerse en ¿Ganar o Servir?, aseverando que “nunca me he puesto a prueba, pero estoy en un buen momento físico, llevo cuatro meses entrenando y sé que puedo dar más. Me interesa dar la vida en las competencias y tengo muchas ganas de desafiarme, alentar a mi equipo y ganar. Ese es mi fin, aunque sé que la competencia va a estar brígida”.

“Soy súper sociable así que no es tema para mí relacionarme, soy buena para hablar, tengo amigos más piolas que se ríen de mí. Y me encanta conocer gente nueva. Y aunque tengo carácter fuerte, siempre trato de resolver las cosas con amor, porque no me gusta pelear. De todos modos, no soporto las injusticias y me gusta ser defensora del pueblo”, sentenció Blue Mary.