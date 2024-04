VIDEO – “No es la forma en la que me quería ir”: la emoción de Chama al tener que abandonar Tierra Brava por lesión

2 de Abril de 2024

La venezolana tuvo que dar un paso al costado en la competencia contra Gabrieli debiido a una antigua lesión que le impidió continuar.

Tierra Brava, este lunes, tuvo el tercer duelo de eliminación donde dos de las mujeres más fuertes de la casa, Chama y Gabrieli, se enfrentaron para ver cuál de las dos puede permanecer en el encierro.

El esperado duelo se inició por todo lo alto, con ambas mujeres teniendo que transportar ruedas, recorriendo estrechas ratoneras y escalando plataformas.

De repente, al salir de la ratonera en altura, Chama se golpeó contra los fierros y empezó a quejarse de dolor de espalda, justo cuando Gabrieli comenzó a tomar ventaja.

Tras un rato, la venezolana se detuvo y los paramédicos ingresaron para atenderla. Llorando del dolor, la venezolana se fue en camilla a la ambulancia. Allí, la joven tuvo que admitir que no podía continuar compitiendo.

Ya de vuelta en el campo de juego, explicó a Karla Constant que tuvo una recaída en una antigua lesión. “Es una lesión de la cervical que hace que me maree y me da el tirón. Acabó como menos quería. Me habría encantado terminar la competencia. No es la forma en la que me quería ir”, se lamentó, llorando.

Entonces Chama se despidió de sus compañeros entre lágrimas, por quedar fuera del reality. Varios le dedicaron palabras, como Pamela, Luis y Nico. Botota se despidió emocionada de su amiga, diciéndole “me alegra mucho haber pasado este tiempo contigo” y prometiéndose ambas seguir en contacto afuera.

Gabrieli, en tanto, lamentó haber ganado de esa manera. “No me siento ganadora, de verdad lo siento por ti. Espero que mejores”, dijo la brasileña, y le ofreció de regalo un ramo de flores a Chama, quien no las quiso aceptar.

“Me hace sentir muy triste llegar tan cerca de la meta, porque siento que la victoria no se la lleva alguien que se merezca esto. Siempre luché contra las adversidades, pero esto no lo pude lograr”, se lamentó la venezolana tras su salida.