FOTOS – Catalina Gaete, ex pareja de Sebastián Ramírez rompe el silencio: “No te tengo miedo”

8 de Febrero de 2024

La joven de 25 años le dedicó un extenso mensaje al ex chico reality tras haberlo denunciado por agresión.

Este 7 de febrero Sebastián Ramírez fue detenido por agresión, y varias horas después de esta situación su ex pareja Catalina Gaete decidió hablar por primera vez.

Aunque ella había permanecido en silencio, una vez que el chico reality expuso su versión en sus redes sociales, ella salió a desmentirlo.

La joven de 25 años a través de su Instagram fue clara al decir que esta no era la primera vez que ella denunciaba al ex participante de Gran Hermano.

¿Qué dijo Catalina Gaete sobre Sebastián Ramírez?

Catalina Gaete utilizó sus historias de Instagram para confirmar que ella denunció a Sebastián Ramírez luego de vivir un episodio de violencia en la comuna de Santiago este miércoles.

“No quise seguir con esto por nuestras familias. Psicópata mentiroso. Te cavaste tu propia tumba”, comenzó diciendo la joven.

Junto con esto, la ex de Ramírez reveló: “El 5 de diciembre te denuncié la primera vez, y la retiré porqué siempre causabas en mí culpabilidad, ayer fue la segunda y última denuncia, que NO voy a retirar y seguiré hasta el final”.

“Te quise dejar mil veces y me buscabas una y otra vez. Te di oportunidades, aun así, sabiendo de tus graves problemas psicológicos. Psicópata antisocial con rasgos narcisistas. Diagnosticado. Tu nunca ibas a asumir tu responsabilidad, por tu ego frágil”, agregó en el escrito.

En otro mensaje Gaete acusó que esta no es la primera vez que el ex chico reality agrede a una pareja.

“Me golpeaste a mí y a otras ex. Tengo sus testimonios en mis manos. Y fueron ellas quienes me contactaron para dar su versión. No te tengo miedo. Lo sabes. ¿Quieres jugar con fuego? Yo te ayudaré a quemar”, manifestó.

Finalmente, la joven cerró diciendo: “Si yo soy la mala, ¿por qué Carabineros saco fotos al palo que me quebraste en la cabeza, y te fuiste tú detenido y no yo? Si la violencia era equitativa ambas partes nos hubiésemos ido detenidos, porque el denunciante fue un tercero… tu conserje”.