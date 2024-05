VIDEO – Los primeros detalles que se conocen del juicio entre Daniela Aránguiz y Maite Orsini

27 de Mayo de 2024

La ex chica reality en su llegada al tribunal aprovechó de hablar con lo medios y lanzar algunas declaraciones contra su ex pareja y la diputada.

Este lunes se realizó la primera audiencia de la querella por injurias y calumnias que interpuso la diputada Maite Orsini en contra de Daniela Aránguiz.

A eso del mediodía, la ex esposa de Jorge Valdivia llegó al Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago donde entregó algunas declaraciones a los medios que se encontraban en el lugar previo al encuentro judicial con la parlamentaria.

Allí, la panelista de farándula sostuvo: “Pienso que es un ataque de celos de la diputada Maite Orsini porque quizás ella puede pensar que Jorge todavía puede sentir cosas por mí”.

En esa misma línea, hizo una potente afirmación sobre el ex seleccionado nacional haciendo alusión a una canción de Karol G: “Me ve todas las historias”.

Los primeros detalles que se conocen del juicio entre Maite Orsini y Daniela Aránguiz

Momentos más tarde, según consignó Publimetro el periodista Luis Ugalde comenzó a entregar algunos detalles de la audiencia, confirmando que la defensa de Orsini estaba dispuesta a llegar a trato.

“La parte querellante, es decir la defensa de Maite Orsini, se abrió a una conciliación, es decir que Daniela pida disculpas y que además, no se vuelva a referir a Maite Orsini nunca más y con eso quedan listo”, explicó el profesional al matinal de Chilevisión.

En esa misma línea, reveló la decisión que habría tomado la ex chica reality y sus abogados: “¿Qué es lo que dijo Daniela Aránguiz? Que no, que no iba a pedir disculpas”.

Tras esto, el periodista agregó que “con esa respuesta entonces la querella sigue en curso”.

Para finalizar, Ugalde reveló algunos de los testigos que serán llamados a declarar, y allí se encontrarían nombres como el de Jorge Valdivia y su madre, la jefa de comunicaciones de la diputada y una amiga de Orsini.