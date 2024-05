VIDEO – La fuerte amenaza de Daniela Aránguiz contra Anita Alvarado

23 de Mayo de 2024

La ex chica reality arremetió con todo contra la ex geisha luego que ella hablara sobre sus hijos que son menores de edad.

Daniela Aránguiz se fue en picada contra Anita Alvarado luego que esta última emitiera varios comentarios sobre ella durante su más reciente visita en el programa Podemos Hablar.

En esa oportunidad, la ex geisha chilena desmintió los dichos que emitió Aránguiz mientras estaba en Tierra Brava, donde aseguraba que llegó a pesar 42 kilos luego de enterarse de la infidelidad de su ex esposo Jorge Valdivia con Angie Alvarado.

Tras estas declaraciones, la actual panelista de Sígueme aprovechó las pantallas de TV+ para referirse a sus palabras, pero antes de terminar con su intervención le hizo una fuerte e impactante amenaza.

La fuerte amenaza de Daniela Aránguiz contra Anita Alvarado

En un principio Daniela Aránguiz calificó como un “insulto” el intento de Anita por intentar desmentir su bajo peso años atrás, apelando a que muchas personas sufren de trastornos alimentarios.

Más tarde puso los ojos en Angie Alvarado, momento en el que le manifestó: “Parece que tú no tienes muy buena comunicación con tu mamá y hasta cuándo te escondes en las faldas de ella“.

Junto con esto, la ex chica reality añadió que “el gran dolor de Ana Alvarado es que ella toda la vida pensó que Jorge se iba a separar de mí e iba a mantenerla a ella y a toda su familia, cosa que no pasó y no iba a pasar”.

En esa misma línea, Aránguiz aprovechó de aclararle algunas cosas a la ex geisha haciendo referencia a un hecho ocurrido años atrás.

“Ella habla que el video, ella fue a Fiscalía cuando estábamos en pleno proceso de demanda por el video que Jorge tuvo en ese tiempo. No fue en esos años, ten un poco más de comunicación con tu hija. Esto fue en el año 2016 cuando nosotros llegamos por segunda vez a vivir a Emiratos Árabes. Año 2016. Ya era mayor de edad. Y el video lo tengo”, sostuvo haciendo alusión a un video íntimo de Angie con el Mago Valdivia.

Finalmente, Daniela Aránguiz aprovechó de hacer una directa amenaza: “La próxima vez que tú nombres a mis hijos menores de edad, que no te quepa la duda, que voy a hacer público el video”.