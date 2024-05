El importante rol que tendrán los hijos de Daniela Aránguiz en el juicio contra Maite Orsini

28 de Mayo de 2024

La instancia judicial entre la diputada y la ex Mekano quedó programada para el próximo 1 de agosto.

Los hijos de Daniela Aránguiz y Jorge Valdivia serán los protagonistas del juicio por la querella que presentó la diputada Maite Orsini en contra de la ex Mekano, a quien la acusa de los delitos de injurias y calumnias.

En la audiencia preparatoria que se llevó a cabo durante la jornada de ayer, se presentó el listado de testigos, los cuales fueron aceptados por los jueces. Entre ellos figura Agustina y Jorge Valdivia, quienes declararán a favor de su madre.

Claudio Rojas, abogado de Daniela Aránguiz, explicó a LUN que los hijos de su defendida buscarán demostrar que su madre no cometió delito alguno. Esto, para dar cuenta de que solo reaccionó como una forma de defenderlos.

“No existe mejor testigo que la propia persona que fue víctima de estos hechos para efectos de poder declarar y explicar por qué su madre reaccionó de tal manera. Si bien no es lo mejor, no nos queda otra alternativa que recurrir a esta declaración para aclararle al tribunal que la señora Daniela no ha cometido ningún delito”, señaló Rojas.

En esa misma línea, indicó que “ante la imposibilidad de tener otros testigos que pudieran aclararlo, de mejor manera, tuvimos que recurrir a la fuente que son los propios hijos de la señora Daniela que van a dar cuenta de qué fue lo que ocurrió, lo que han presenciado, han vivido, y por qué ella reaccionó con la publicación (en redes sociales, contra Orsini), con mis hijos no te metas”.

El juicio quedó programado para el 1 de agosto a las 09:00 horas, en el Cuarto Juzgado de Garantía.