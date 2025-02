VIDEO – “Yo no soy nadie…”: la advertencia de Claudia Schmitd a Pamela Díaz sobre Felipe Kast

Actualizado el 20 de Febrero de 2025

La uruguaya contó información que recibió años atrás sobre el senador, a quien calificó como una persona "infiel".

En una reciente edición de Que Te Lo Digo, Claudia Schmitd abordó el romance entre Felipe Kast y Pamela Díaz, todo para hablar de los antecedentes románticos del senador de Evópoli, los cuales no eran nada buenos.

Para la uruguaya, el parlamentario no es la mejor opción para La Fiera, pero aún así “yo no soy nadie para elegirle a la pareja a Pamela, no soy ni cercana, ni nada por el estilo“.

“Pero a ese hombre no me gusta, yo creo que ese hombre es muy infiel. Porque yo recuerdo, mucho tiempo atrás, cuando yo trabajaba en un programa”, agregó, en alusión al tiempo que trabajó en Intrusos de La Red.

Continuando con su relato, en ese entonces, “una persona me contactó por Instagram. Incluso si me estás mirando, persona que olvidé tu nombre, contáctame”. Luego, prosiguió: “Esa persona me contactó y me contó toda su historia con Felipe Kast, en el cual me mandaron todos los mensajes y eran de una relación en la cual Felipe estaba siendo infiel“.

Pese a la información que tenía de Felipe Kast, Claudia Schmitd recordó que en ese entonces “en mi programa, en el cual yo estuviese, no quisieron hacer el tema porque no se metían con políticos“.