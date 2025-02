“Yo creo que es un virus”: Pamela Díaz habla por primera vez tras sufrir parálisis facial

Actualizado el 13 de Febrero de 2025

La animadora aseguró que los médicos le explicaron que lo ocurrido podía ser por un virus o estrés.

En ¡Hay Que Decirlo!, Pamela Díaz realizó un contacto en vivo desde Puerto Varas, donde se encuentra junto a su familia, luego de sufrir una parálisis facial leve.

La animadora abandonó en vivo su programa en Canal 13 para acudir a urgencias, luego de darse cuenta de que su boca estaba chueca.

Así, relató que este miércoles le comentó a Ignacio Gutiérrez, a Felipe Vidal y a la Vero -su asistente- que “me sentía media extraña, que sentía un hormigueo… Me veía tan radiante que no sabía que me pasaba“, explicó, fiel a su estilo. Posteriormente, también contó que en algún minuto sintió un hormigueo en las manos de cinco segundos.

Díaz aseguró que el mismo Gutiérrez le dijo que fuera a la clínica durante la emisión del programa, pero ella no quería porque “tenía que leer las menciones”. Pero pese a que “no me sentía grave ni nada, cuando me miro y veo que está media rara (la boca)”, ahí le tomó el peso a la situación.

“Salí del canal, voy a la Clínica Santa María, donde me atendieron muy bien. Estuve como hasta las dos de la mañana”, agregó, y aseguró que en la mañana amaneció sin nada y aún no se tomaba algún remedio.

Debido al revuelo que se generó por su parálisis facial, Pamela Díaz reconoció que “hace mucho tiempo no me sentía tan consciente de lo que soy, de lo que puedo transmitir a la gente“. Junto con eso, aseveró que “yo creo que es un virus”.

Sin dejar de tomarse con humor lo vivido, Díaz contó que en la clínica “me hicieron una resonancia, no me encontraron ni las neuronas“.

Seguido a eso, más seria, contó que “me vieron dos neurólogos, donde dijeron que puede ser estrés o un virus. Estoy tomando corticoides“.