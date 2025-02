El episodio que inició la enemistad: Daniella Campos reveló por qué Pamela Díaz no fue elegida Miss Chile en 1999

19 de Febrero de 2025

La panelista de Zona de Estrellas aseguró que por lo ocurrido en ese concurso es que existe mala onda de parte de La Fiera.

Compartir

Daniella Campos, en la más reciente edición de Zona de Estrellas, abordó el tenso cruce que vivió con Pamela Díaz en ¡Hay Que Decirlo! el pasado lunes.

Ese día, en el programa de Canal 13, la animadora cuestionó las declaraciones de la invitada sobre su hermana Denisse Campos, luego de la polémica que vivió la semana pasada en un bar de Viña del Mar. Más aún por hablar de ella cuando no tienen relación alguna en más de 20 años.

“Entonces, si yo no tengo una relación con un pariente hace 20 años y yo trabajo hoy día de nuevo en televisión, eso no le ayuda en nada a su hermana. Lo que ayuda es pescar el teléfono y hacer algo en familia, como corresponde, cerrar las puertas y todo. Si no quiere, cállate“, le dijo Díaz.

En esa misma línea, posteriormente, la comunicadora indicó que “me parece que cuando uno no tiene relación con su familia por 20 años, por mucho que tengan la sangre (…) siento que cuando tú hablas de ella, tú te alimentas en esto“.

Ante esto, Daniella Campos le respondió a Pamela Díaz que ella está obligada a hablar de su hermana en el programa donde trabaja y que le ofrecieron dinero para enfrentarse a ella en otro espacio, a lo que ella se negó.

Además, explicó que cuando lo hizo en Zona de Estrellas fue “con mucho respeto (…) Es mi manera de pensar. Tú puedes tener otra, y lo bueno es que haya distintas formar de pensar. Pero mi manera de pensar es que la farándula es entretenida, bonita, buena onda, hasta que te toca. Porque cuando te toca siempre es doloroso”.

El inicio de la enemistad entre Daniella Campos y Pamela Díaz

Daniella Campos abordó este episodio con Pamela Díaz y comenzó calificándola como “maleducada” porque “desde que entro al estudio, de partida no me saluda. Segundo, nunca me mira”.

En medio de su relato, la panelista del programa de Zona Latina indicó que hubo un episodio el que inició esta “mala onda” con La Fiera. En ese sentido, sostuvo que el único tema personal que tuvo con ella fue porque “ella sigue pensando que por culpa mía no salió Miss Chile“.

“Esto parte porque yo fui presidenta del jurado en el tiempo que Pamela Díaz se presentó, pero habían ocho jurados más”, agregó. “Pamela entró, me ve a mí de presidenta del jurado, ella ya tenía la corona puesta“.

Al respecto, Campos contó que “en ese tiempo pololeaba con Iván Zamorano y en ese tiempo el marido, Manuel Neira, era protegido de Iván Zamorano. Entonces cuando me ve a mí sentada como jurado, ella ya tenía la corona puesta. Y cuando no salió Miss Chile, ella desde ese día no me miró más, me trató mal“.

¿Por qué Pamela Díaz no salió Miss Chile?

Siguiendo con su relato, Daniella Campos hace unos meses fue al podcast que realizaba Kike Morandé, quien le reveló por qué Pamela Díaz no salió Miss Chile ese año.

Ahí, reveló que, efectivamente, La Fiera fue la ganadora de ese concurso de belleza, pero al darse cuenta de esto, los organizadores se negaron porque no tenía 18 años.

“Después de como 25 años, Pamela, puedes sacarme de tu lista negra. Pamela, yo no tuve nada que ver con Miss Chile”, finalizó.