Pablo Chill-E dispara contra Gran Hermano: “A la gente le encanta la mierda”

21 de Agosto de 2023

Pablo Chill-E terminó sus palabras aclarando que "le tire la pela a la tele. No a la señora (Pincoya)".

Compartir

Pablo Chill-E se ha visto involucrado sin quererlo con el fenómeno generado por Gran Hermano, en gran parte por los comentarios de Pincoya, Jennifer Galvarini, quien aseguró que su parecido con el cantante de trap era porque eran parientes.

“Él es mi primo, mi primo. Chicos, yo no lo quería decir, pero soy la prima hermana del hombre. Primo, un beso en la trompa”, indicó en una oportunidad Pincoya.

Esto hizo que Pablo Chill-E aclarara que sus dichos no eran reales y cerró con un “TK Pincoya”.

Sin embargo, con el correr de los días el artista alertó que este comentario hizo que su cuenta de Twitter se llenara de mensajes y tuits sobre el reality de Gran Hermano.

Así, Pablo Chill-E terminó lanzando duros epítetos al programa de CHV, aseverando que “ojalá nunca hubiera publicado la wea (sic) de la Pincoya ahora estoy lleno de bots culiaos de GH”.

“A la gente le encanta la mierda. Ofrécele mierda y mierda quieren”, agregó el cantante de My Blood, quien puntualizó que “recuerden que la tele basura parte por las noticias hasta los realitys. Te quieren distraído y desinformado para hacer de las suyas después. Si quieren entretención mejor salgan al parque a tomar aire”.

Pablo Chill-E terminó sus palabras aclarando que “le tire la pela a la tele. No a la señora (Pincoya)” y cerró con: “Gracias a los que me enseñaron a silenciar. Se los agradezco tanto ya no tengo que ver más mierda de GH”.