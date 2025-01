Sergio Rojas celebra ser absuelto de injurias contra Iván Núñez: “Triunfamos sobre Goliat”

Actualizado el 21 de Enero de 2025

El periodista Sergio Rojas celebró la decisión de la Corte de Apelaciones de Santiago de absolverlo, junto a Cecilia Gutiérrez, del delito de injurias graves en contra de Iván Núñez.

El caso se remonta a 2021, cuando Rojas y Gutiérrez informaron en su programa de Instagram, Primer Plano del Pueblo, que el conductor de noticias de TVN tenía una deuda por pensión de alimentos, además de no ver a sus hijos.

Luego de ser absuelto, el animador de Que te lo digo expresó a La Cuarta que estaba satisfecho con la decisión de la Justicia, apuntando que “creo que finalmente triunfamos frente a Goliat”.

“Iván Núñez es un personaje que tiene mucho peso en la industria, por lo tanto, él también trató de articular una serie de artimañas para que esto saliera a su favor y finalmente sufre un revés por unanimidad”, declaró Sergio Rojas.

En esta línea, dejó en claro que la resolución del tribunal de alzada es un triunfo para la libertad de información, de “la libertad de opinión, que también es un género del periodismo, y me parece fantástico porque lo más peligroso de esto, era sentar un precedente”.

“Este personaje comienza una batalla para tratar de acallar no solo la información, sino que la libertad de opinión sobre un tema expuesto por él, por su ex mujer y por su entorno. Entonces era como un veto el que quería accionar y no pudo, así que estoy super contento”, puntualizó el periodista.

Sergio Rojas sentenció que “estoy muy contento, es más, estoy pensando en invitar a Iván Núñez en la noche a comer para celebrar en conjunto la libertad del periodismo”.