VIDEO – “No te voy a dar una explicación…”: la molestia de Oriana con Facundo en ¿Ganar o Servir?

1 de Julio de 2024

Un gesto que tuvo el argentino con Fran Maira provocó la molestia de la española. A la hora de preguntarle qué le ocurría, Marzoli se negó a entregarle una explicación.

Oriana Marzoli protagonizó un momento de furia contra Facundo González en ¿Ganar o Servir?, luego de que Luis Mateucci le revelara el gesto que tuvo con Fran Maira durante el día.

En efecto, un grupo de participantes conversaba en un sector de la casona, cuando el argentino le dio “un golpe como de caliente” a la ex Gran Hermano.

Esta situación provocó la ira de la española, quien se rehusó a hablar con el recién ingresado, mientras Mateucci la trataba de convencer de que fuera a darle una explicación de su comportamiento.

Aunque Marzoli intentó por todos los medios evitar hablar con González, este finalmente la llevó afuera de la casona y le preguntó: “¿Por qué te pones así tonta? No me das bola“.

“Tú no me conoces nada. No sabes con quién estás hablando. Me la suda, porque me la sudáis tú y el resto. Y te lo digo a la cara“, le respondió la española, mientras el argentino le preguntaba una y otra vez qué había hecho.

Oriana le dejó en claro a Facundo en ¿Ganar o Servir? que “no tengo que decirte nada, no te voy a dar una explicación porque no me sale de los cojones“.

“¿Ha quedado claro? No me conoces pero nada“, insistía la joven, mientras el argentino le aseguró que “estás equivocada esta vez”.