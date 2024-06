VIDEOS – Discusión con Mateucci e interés por Oriana: lo que dejó el ingreso de Facundo González en ¿Ganar o Servir?

24 de Junio de 2024

El argentino generó controversia en su llegada a la casona del reality de Canal 13.

Compartir

Facundo González fue el gran protagonista del episodio de este domingo de ¿Ganar o Servir?, en el que pudimos ver su tan esperado ingreso a la casona.

Su llegada no pasó desapercibida, puesto que de entrada protagonizó una discusión con Luis Mateucci, debido a la amistad que tiene con Fabio Agostini.

“Hay gente aquí que no conozco, otra gente que sí, gente que admiro, gente que se ha portado mal con amigos míos, gente que no respeto, que no valoro, que no me importa, y gente que quiero conocer. Vengo a ponerles un poco de acción porque los veo un poco quedados”, indicó González, a modo de presentación.

Cuando Mateucci le reclamó su mala onda, González le aseguró: “Qué pena que seas argentino, porque los argentinos me caen bien, pero tú no“.

Match con Oriana

La llegada de Facundo González a ¿Ganar o Servir? generó varias reacciones y una de ellas fue Oriana Marzoli, quien no ocultó su interés en su nuevo compañero.

“¿Cómo no me va a gustar? Claro, claro que sí. Y yo justo me he metido con el otro (Rai), voy a tener que hacer algo”, se lamentó la española. En tanto, Facundo también mostró de inmediato su interés en Oriana. “Me da morbito ella, la flaquita“, sostuvo.

Otra controversia se generó cuando Pangal le pidió un vaso de agua a Luis para el nuevo participante, pero Daniela, considerándolo una falta de respeto, le dijo al deportista que no humille a Mateucci sólo por ser sirviente. “Todavía no sabemos si es señor o sirviente. Y si es señor, me la suda, que el vasito de agua se lo vaya a buscar él. Son todos chupamedias de la Pamela“, reclamó el argentino.

Pese a las palabras de Luis, Oriana rápidamente lo calificó de “guapo”. “Uno se adapta a lo que hay, y dentro de lo que hay, a ti te tengo en alta porque eres el que está más bueno, pero este señor entró al podio contigo y Raimundo”, le aseguró Marzoli a Mateucci.

Una vez ingresada Karla Constant a la casona, Oriana confesó que Facundo le atrajo mucho y que Raimundo es muy chico para ella.

“Es el único que me ha hecho girar a verlo. La cara me gusta. En cambio Rai es muy peque para mí, eso es lo que no me ha hecho hacer match”, le expresó a la conductora.