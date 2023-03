“Ahora soy un señor”: Abel Zicavo comparte imagen de su matrimonio con Camila Vallejo

27 de Marzo de 2023

El músico mostró las primeras fotografías de su boda civil con la ministra vocera de Gobierno.

Compartir

Abel Zicavo, vocalista de la banda Plumas, publicó la primera imagen de su matrimonio civil con la ministra Secretaria General de Gobierno, Camila Vallejo, realizado el pasado 13 de febrero.

En su cuenta de Instagram, el ex integrante de Moral Distraída compartió una serie de fotografías y videos de su último mes, marcado por su boda y su participación en la reciente edición del Lollapalooza 2023.

“Ahora soy un señor. Ha sido un período hermoso de mi vida con mi familia. Nos casamos, pudimos descansar un poquito, tocamos en Lollapalooza con la familia y los amigos, llegó nuestro primer disco al fin y ahora pronto entramos a grabar nuestro próximo disco”, expresó.

Zicavo recalcó que con los últimos acontecimientos de su vida “soy feliz, soy un hombre feliz”.

Entre las fotos compartidas por el artista apareció una del día del matrimonio, en donde se ve a la vocera de Gobierno luciendo un conjunto con una blusa y short blanco. El novio, en tanto, usó una camisa blanca con un pantalón color caqui.

Matrimonio modificado por los incendios

La primera imagen del matrimonio entre Camila Vallejo y Abel Zicavo dio cuenta de una ceremonia sencilla y familiar, la sufrió un cambio de última hora debido a la emergencia por los incendios forestales que afectaron a las regiones de Ñuble, Biobío y La Araucanía.

La grave crisis llevó a la ex diputada PC suspendió algunas actividades personales, entre ellas la ceremonia de matrimonio civil, que estaba inicialmente fijada para el sábado 11 de febrero.

La pareja se conoció en 2016, luego de que la hermana mayor de la ministra los presentara, iniciando así el romance que se extiende hasta el día de hoy. En esa época Vallejo ya era conocida por su rol como dirigenta estudiantil y se desempeñaba como parlamentaria.

“Frente a las cámaras, o en el escenario, uno es otra persona. A ella le pasó lo mismo cuando me vio en el escenario. Me dijo: no eres tímido y yo le dije sí, soy tímido, pero en el escenario es otro rollo. Cuando está frente a las cámaras es una parte exacerbada de Camila”, expresó el artista en una entrevista a la revista Sábado.